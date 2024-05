Milan, clausola confermata: 65 milioni per il bomber

Uno dei centravanti che piacciono tanto al club rossonero ha un costo molto alto e non facile da trattare: attenzione anche alla Premier League.

Quella contro la Salernitana sarà l’ultima partita di Olivier Giroud con la maglia del Milan, dopo l’Europeo il francese volerà negli Stati Uniti per unirsi al Los Angeles FC e provare a vincere anche la MLS. I tifosi rossoneri si aspettano un grande colpo per sostituirlo.

Uno degli attaccanti più graditi è indubbiamente Joshua Zirkzee, uno dei trascinatori del Bologna nella storica qualificazione alla prossima Champions League. In questa stagione ha totalizzato 12 gol e 7 assist in 37 presenze. Numeri interessanti e sicuramente migliorabili (quelli dei gol almeno) con un anno di esperienza così importante alle spalle.

Per assicurarsi il suo cartellino servono 40 milioni di euro, come stabilito da una clausola presente nel contratto. Da capire cosa vorrà fare il Bayern Monaco, che per la stessa cifra può riacquistarlo e riportarlo in Germania. Una soluzione che forse il calciatore olandese non gradirebbe, perché in Baviera il titolare è Harry Kane e lui si ritroverebbe a fare la riserva.

Milan, prezzo altissimo

I contatti per Zirkzee ci sono e il Milan spera di riuscire ad assicurarselo, però non mancano delle concorrenti non facili da battere. Per questo è fondamentale avere delle alternative di livello pronte nel caso in cui l’affare dovesse sfumare.

Un altro centravanti molto gradito al club è Benjamin Sesko, autore di 18 gol e 2 assist in 42 presenze con la maglia del Lipsia. Nel suo contratto c’è una clausola di risoluzione che parte da una base di 50 milioni e che può salire in base al rendimento stagionale. Il giornalista Florian Plettenberg spiega che il valore è salito fino a 65 milioni, quindi questo è l’importo da pagare per chi non vuole trattare con il club tedesco e punta ad accordarsi con il bomber sloveno.

Il Milan segue Sesko da tempo e forse 50 milioni li avrebbe anche investiti su di lui, però se il Lipsia vorrà 60-65 milioni è improbabile che l’operazione si possa concretizzare. Ci sono anche società come Arsenal, Manchester United e Paris Saint Germain in agguato, pronte a mettere sul tavolo tanti soldi per assicurarsi il giocatore. Per i rossoneri è complicato pensare di mettere le mani sul classe 2003.