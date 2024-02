Fabrizio Romano, l’annuncio sul futuro di Leao: “Posso garantire che…”

Il futuro di Rafael Leao è tutto da scrivere: l’annuncio sul futuro arriva da Fabrizio Romano. Le sue parole tengono i tifosi in ansia

Il gol che ha aperto la sfida contro l’Atalanta poi terminata 1-1 al termine di un’azione personale semplicemente da applausi. I campioni sono così, capaci di spaccare la partita in una sola azione e Rafael Leao l’ha dimostrato ancora una volta, anche nei confronti dei suoi detrattori che spesso l’hanno criticato per qualche sua prova sottotono.

Va detto, però, che il rendimento fin qui dell’esterno rossonero non è stato certo elettrizzante. Quattro gol in 23 giornate di Serie A, due in due match di Europa League ed altrettanti in Coppa Italia mentre solo una rete in Champions League nelle cinque gare disputate.

Ecco, è decisamente mancato il suo apporto soprattutto nella coppa più importante per club, con l’avventura dei rossoneri terminata lo scorso dicembre nella fase a gironi. Anche in campionato, però, ha avuto il suo momento calante, con lo score decisamente negativo. Certo, è ancora in tempo per poter chiudere in doppia cifra e disputare una seconda fase da protagonista assoluto e magari la rete da campione all’Atalanta può solo aiutarlo.

Milan, quale futuro per Leao: ecco la confessione

In estate, poi, sarà tempo di mercato. Il futuro del lusitano è ancora tutto da scrivere e non è escluso che il numero 10 rossonero possa dire addio a fine stagione. Nel contratto del calciatore c’è una clausola davvero imponente, da 175 milioni di euro che tiene al riparo il Milan da brutte sorprese.

Vi sono, però, club europei che hanno ampie disponibilità economiche ed alcun tipo di problema nel versare l’intero importo della stessa. Tra questi, c’è naturalmente il Paris Saint Germain che ha necessità di sostituire Kylian Mbappé. La stella transalpina ha già annunciato il suo addio a fine stagione a parametro zero ed il dirigente Campos sta valutando vari profili per la sostituzione.

Tra questi anche Leao, obiettivo concreto per la prossima stagione. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, ai microfoni di CaughtOffside, ha spiegato la situazione attorno al calciatore ed al PSG. “Ha una clausola nel suo contratto e vedremo se i due club inizieranno a dialogare, con i parigini che si avvicineranno a quella cifra. Al momento, però, non è accaduto“.

Romano ha anche spiegato come non è ancora tempo per questo tipo di affari. “Le fasi importanti sono tra maggio e giugno, mai febbraio o marzo” ha poi aggiunto. “Posso garantire che Leao – ha poi aggiunto – non vuole distrazioni fino al termine della stagione e non sono tifosi coloro che hanno chiesto la cessione dopo la gara contro il Rennes in Europa League“.