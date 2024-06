Theo Hernandez risponde a Ibra: l’annuncio fa tremare i tifosi

Le ultime notizie legate a Theo Hernandez. Le sue dichiarazioni fanno tremare i tifosi del Milan. Arrivano come un fulmine a ciel sereno dal ritiro della Francia. Ecco cosa ha detto

Non c’è proprio modo di star sereni in casa Milan. Le parole di Zlatan Ibrahimovic, rilasciate giovedì in occasione della conferenza stampa a Milanello, avevano rassicurato i tifosi in merito al futuro dei loro campioni. Era stato l’ex attaccante ad escludere con certezza la partenza di Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao. Dichiarazioni nette, che hanno placato le voci soprattutto su due francesi, che giornalmente vengono accostati al Bayern Monaco o ad altri club.

Proprio in queste ore, però, sono arrivate le parole di Theo Hernandez destinate a far discutere, che stanno preoccupando non poco i sostenitori del Diavolo: “Sono concentrato al 100% sull’Europeo – ha affermato in conferenza stampa, dal ritiro della Nazionale francese -. Se resto o lascio il Milan, lo vedremo dopo la competizione”. Il terzino, dunque, non ha dato certezze in merito ad una permanenza in rossonero, ma allo stesso tempo ha lasciato dei dubbi sulla possibilità che sia un ritorno in Spagna: “Al momento non ci penso ancora“, ha proseguito Theo Hernandez.

Milan, futuro da scrivere per Hernandez

Va ricordato, infatti, che il nome del giocatore, oltre ad essere stato accostato al Bayern Monaco, è stato fatto anche per il Real Madrid.  E’ evidente, che molto del futuro di Theo Hernandez, dipenderà da quello di Davies, che i blancos hanno messo in cima alla lista dei desideri. Un suo approdo a Madrid, potrebbe spingere il francese a Monaco. Servirà chiaramente trovare un accordo con il Milan che valuta il suo giocatore 100 milioni di euro.Â

Dopo l’Europeo si farà chiarezza in merito al destino di Theo Hernandez, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Ibrahimovic ha assicurato che il francese ha voglia di rimanere in rossonero, ma le sue parole sembrano andare verso un’altra direzione. Il Milan, dunque, dovrà capire cosa fare con il giocatore: la trattativa per il rinnovo non è mai decollata e per blindarlo serve uno stipendio attorno agli otto milioni di euro netti a stagione. Una sua eventuale partenza sarebbe complicata da digerire, anche perché trovare un sostituto appare praticamente impossibile. Per il Milan si prospetta un’estate davvero calda.