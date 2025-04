Jovic arma in più, il messaggio a Conceicao: “Spero se ne accorga…”

Ingresso positivo quello di Jovic sabato sera a San Siro: l’attaccante serbo sa cosa vuole per il suo futuro.

Dopo dieci minuti di Milan-Fiorentina la squadra di Sergio Conceicao era sotto 0-2 e i tifosi rossoneri hanno temuto la goleada. Pericolo scongiurato, c’è stata la rimonta e il risultato finale è stato di 2-2, un pareggio che non serve a nulla nell’ottica di provare a scalare qualche posizione nella classifica della Serie A.

Il secondo gol milanista è stato realizzato da Luka Jovic, subentrato al 24′ del primo tempo a un disastroso Yunus Musah. La rete è arrivata al 64′ su assist di Fikayo Tomori, davanti a David De Gea l’attaccante serbo ha calciato bene di sinistro e regalato il pareggio al Diavolo.

Secondo gol consecutivo per l’ex Fiorentina, che anche a Napoli aveva segnato subentrando, seppur nel finale del secondo tempo. Sono le uniche reti che ha realizzato nelle 9 presenze di una stagione decisamente travagliata tra problemi fisici ed esclusioni.

Milan, Luka Jovic: nuova squadra nella prossima stagione?

Al termine della stagione scorsa il Milan aveva rinnovato il contratto di Jovic, ma durante il mercato estivo ha comunque cercato di venderlo o di inserirlo come contropartita tecnica in qualche operazione. Alla fine, il giocatore è rimasto nonostante l’arrivo di Tammy Abraham, in aggiunta a quello precedente di Alvaro Morata (sostituito da Santiago Gimenez a gennaio). Per mesi non ha dato alcun contributo, problemi di pubalgia lo hanno condizionato e costretto anche a un’operazione che lo ha tenuto lontano dal campo per un periodo.

Una volta guarito, si è messo a disposizione di Sergio Conceicao e ha cercato di farsi trovare pronto. Al termine di Milan-Fiorentina, intervistato da Sky Sport, ha commentato così la sua situazione: “Cerco di fare quello che posso nei minuti concessi. Oggi ho segnato. Voglio giocare al meglio tutte le partite, fare quello che posso. Spero che l’allenatore se ne accorga“. Un messaggio chiaro a Conceicao.

Vedremo se il tecnico portoghese gli darà più spazio nelle partite che rimangono da giocare nella stagione in corso. Tra l’altro, Jovic è anche funzionale a un’idea che piace molto a Conceicao: l’attacco con due giocatori. Il serbo rende meglio quando gioca vicino a un altro attaccante.

Finora l’allenatore ha quasi sempre messo un modulo con un solo centravanti, però non è detto che possa cambiare qualcosa. Di questo ne ha parlato Jovic stesso a Mozzart Sport: “Mi trovo meglio quando gioco in coppia con un altro attaccante, perché posso agire da seconda punta, con più libertà di movimento. Non ho la struttura fisica per reggere da solo il reparto offensivo, né per replicare certe prestazioni con continuità“.

Parlando del suo futuro, ha messo in chiaro che il suo obiettivo è giocare e difficilmente rimarrà a Milano come riserva: “Il mio contratto con il Milan scade in estate. Sono aperto a tutte le opzioni, voglio solo giocare. Credo di meritare più spazio anche a Milano. Lo scorso anno con i miei goal abbiamo preso almeno 10 punti, raggiunto la Champions e poi il secondo posto, grazie al quale abbiamo giocato la Supercoppa Italiana in Arabia, che abbiamo vinto. Penso di meritare più minuti anche quest’anno“.

Il nazionale serbo è convinto di meritare più considerazione e le sue parole sono sicuramente state lette da Conceicao. Lui può essere una carta in più da giocare in questa parte finale della stagione. Ha già dimostrato di saper essere decisivo, facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto. Non rimane che vedere cosa succederà. Per quanto riguarda il suo futuro, l’addio appare abbastanza scontato, anche se nel calcio possono esserci sempre colpi di scena.