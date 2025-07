Affare clamorosamente saltato, Milan senza parole

Un altro affare è clamorosamente saltato dopo il no di Thiaw al Como, i rossoneri restano spiazzati dalla decisione del club

Quando siamo al 10 luglio, il Milan è nettamente in ritardo sul mercato. Di lavoro da fare ce n’è ancora tantissimo ma siamo ancora in alto mare sotto diversi punti di vista. I rossoneri hanno acquistato Samuele Ricci, presentato ieri in conferenza stampa, e attendono a fine mese l’arrivo di Luka Modric, eliminato ieri con il Real Madrid dal Mondiale per Club in semifinale contro il Psg. In queste ore l’ottimismo per Ardon Jashari si è inaspettatamente dimezzato: da Bruges non arrivano notizie positive e questo fa pensare che l’affare possa saltare.

Igli Tare avrà già in mente un’alternativa perché a centrocampo un altro acquisto è necessario. Intanto Theo Hernandez ha firmato il contratto con l’Al-Hilal ed è atteso nelle prossime ore il comunicato ufficiale: altri 25 milioni, dopo i 55 di Reijnders, in arrivo nelle casse di RedBird, e a questi se ne aggiungeranno anche altri. Un’altra cessione, però, è saltata proprio in questi minuti: quando tutto sembrava ormai fatto, ecco il clamoroso dietrofront.

L’affare non si fa, Milan spiazzato

Il Milan aveva parlato col Como nelle scorse settimane per una doppia operazione: Malick Thiaw e Alvaro Morata. Il difensore tedesco, dopo diversi giorni di riflessione, ha deciso di rifiutare. Se proprio deve lasciare Milano, preferisce tornare in Germania. Per quanto riguarda lo spagnolo, invece, di mezzo c’era da risolvere la questione con il Galatasaray, che sembrava vicino a mollare la presa, e invece…

E invece no: il club turco ha deciso di impuntarsi e di escludere un possibile addio di Morata. In questi giorni i dirigenti del Gala sono in Italia per trattare col Napoli l’acquisto di Victor Osimhen per 75 milioni: un affare ben impostato, non ancora concluso, che poteva essere, indirettamente, un via libera per l’uscita di Morata, legato ai turchi da un contratto fino a giugno 2026. Ma non è così: come riportato da Tuttomercatoweb, non c’è disponibilità da parte del Galatasaray di lasciar andare Morata e per questo, a meno di clamorosi colpi di scena, è destinato a rimanere in Turchia.

Anche questo affare col Como quindi è destinato a saltare. Il Milan, a gennaio scorso, ha incassato 6 milioni per il prestito di Morata dal Galatasaray e ora era pronto a mettere in tasca altri soldi per il passaggio al Como (anche questo in prestito). Invece, niente da fare: Morata resta in Turchia, Thiaw per ora non si muove e idem Jashari, tre notizie non proprio positive per i rossoneri.