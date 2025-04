Il Milan con gli stessi punti dell’Inter: il dato che rivaluta Pioli

Un dato molto interessante che riguarda l’ultimo Milan di Pioli dello scorso anno: aveva gli stessi punti dell’Inter

Il Milan sta giocando una delle sue peggiori stagioni di sempre. In 31 giornate di Serie A, i rossoneri hanno 48 punti in classifica: la classifica non era così brutta dai tempi di Filippo Inzaghi allenatore. Un disastro completo che porta la firma di Gerry Cardinale e di Giorgio Furlani, le due anime che guidano la società in ogni aspetto. Nonostante questo disastro, l’amministratore delegato sarà ancora in controllo dell’area sportiva per la prossima stagione: a lui è affidata la ricerca del direttore sportivo e poi dell’allenatore.

Per quanto riguarda il dirigente, è già arrivato il primo fallimento: Fabio Paratici. In attesa dell’alternativa, i tifosi sono preoccupati per la scelta in panchina: dopo Fonseca e Conceicao, un’altra decisione sbagliata è dietro l’angolo. I prossimi due mesi saranno quindi fondamentali per il futuro della squadra, che deve essere ricostruita. Il Milan dovrà ripartire da zero, per l’ennesima volta. E pensare che la scorsa stagione, l’ultima con Stefano Pioli in panchina, era da tutti considerata un fallimento.

L’ultimo Milan di Pioli come l’Inter di questa stagione

L’attuale allenatore dell’Al-Nassr, durante la scorsa stagione, ha subito tantissime critiche. Alcune di queste anche giuste, considerando che la proposta di gioco del Milan era parecchio peggiorata rispetto alle annate precedenti. I risultati, però, esclusi quelli in Europa (disastro in Champions e ancora più disastro in Europa League), erano comunque positivi. E c’è un dato, in confronto alla stagione adesso in corso, che lo dimostra.

Alla 31esima giornata, il Milan di Pioli nella scorsa stagione aveva gli stessi punti che ha oggi l’Inter prima in campionato: 68 punti. Oggi, quindi, i rossoneri sarebbero in corsa per lo Scudetto. Una statistica molto interessante che dovrebbe far riflettere tifosi e non solo: anche se in maniera poco costruita e solo grazie alle forza delle individualità, il Milan di Pioli riusciva comunque a vincere le partite in campionato. E questo è un aspetto che va per forza di cose considerato.

Il Milan chiuse la scorsa stagione in Serie A con 75 punti, raccogliendo quindi pochissimo nelle ultime partite e garantendo all’Inter la possibilità di vincere lo Scudetto nel derby. Ecco, a proposito di derby: il vero dramma della gestione Pioli sono stati appunto gli scontri con i nerazzurri con sei sconfitte di fila. In questa stagione, invece, senza Pioli, il Milan contro l’Inter non ha mai perso.