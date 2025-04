La confessione dell’allenatore rivelata in diretta: “Ha già un accordo col Milan”

Una clamorosa rivelazione è stata fatta in diretta: l’allenatore avrebbe già confidato di avere un accordo col Milan

Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Per Sergio Conceicao zero chance di restare: con l’allenatore portoghese, arrivato tre mesi fa per sostituire Paulo Fonseca, non c’è stato alcun tipo di miglioramento. Anzi, la media punti è inferiore a quella del suo predecessore e, per di più, con l’attuale tecnico del Lione (è già nella storia del club con otto vittorie in undici partite) c’era almeno un’idea costruita e sviluppata. Dopo soli pochi mesi, però, la società ha deciso di interrompere e accontentare la tifoseria con un inutile e dannoso cambio in panchina.

Ecco perché la scelta per giugno assume un’importanza ancor più significativa: non si può sbagliare. Ma chi sarà a scegliere? Il problema è proprio questo. Nel frattempo, a proposito di direttore sportivo, è saltato Fabio Paratici e Giorgio Furlani, il primo colpevole di queste due pessime stagioni ma ancora in controllo dell’area sportiva, deve trovarne un altro. E per quanto riguarda l’allenatore, c’è un’ultima clamorosa indiscrezione.

Allegri-Milan, clamorosa rivelazione

Con Paratici, i nomi per la panchina erano tre: Allegri, Conte e De Zerbi. Per gli ultimi due, la situazione è molto complicata: l’ex Juventus è sotto contratto col Napoli e, ad oggi, non avrebbe alcun motivo per venire ad allenare il Milan. L’ex Sassuolo, invece, ha detto esplicitamente che vorrebbe restare al Marsiglia, in attesa di segnali dalla società. Resta Allegri, che è invece libero e pronto ad ascoltare eventuali proposte. Ma ci sarebbe già qualcosa di molto approfondito coi rossoneri.

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, durante una diretta ha fatto una importante rivelazione: “Secondo un’indiscrezione molto attendibile, Massimiliano Allegri avrebbe confidato di avere già un accordo con il Milan”. Per le informazioni in suo possesso quindi, l’ex allenatore della Juventus ha già parlato con i rossoneri in maniera seria fino ad arrivare addirittura ad un accordo. Tutto questo anche senza ancora sapere chi è o chi sarà il direttore sportivo.

Non ci resta che attendere per capire cosa accadrà. Allegri è un nome che, inspiegabilmente, convince gran parte della tifoseria: non sono evidentemente bastati i tre anni di disastri con la Juventus, sia dal punto di vista dei risultati (per lui che quello che conta è solo vincere), della proposta di gioco e della valorizzazione dei giocatori.