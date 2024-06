Fonseca è stato chiaro: non lo vuole, nuova cessione in casa Milan

Paulo Fonseca ha deciso: questo calciatore non farà parte della rosa del Milan l’anno prossimo. È stato inserito nella lista dei cedibili.

Fonseca è ufficialmente l’allenatore del Milan da poche ore. Il suo arrivo era nell’aria da settimane e giovedì è stato finalmente annunciato da Ibrahimovic. Ora può finalmente iniziare il calciomercato del club rossonero. Dopo una stagione piuttosto deludente, il Milan vuole tornare a lottare per il tricolore ma la società ha grandi ambizioni anche in Europa. Una squadra come quella rossonera può essere competitiva su più fronti, ma è necessario non commettere errori sul mercato.

Proprio per questo motivo, l’ex allenatore della Roma ha già dato alcuni input alla società, facendo capire su chi ha voglia di puntare in vista della prossima stagione. Al di là dei moduli, nella rosa del Milan ci sono giocatori in esubero e il tecnico portoghese avrebbe già fatto una lista di quelli che non fanno parte del suo progetto tecnico. In questo elenco c’è anche un attaccante che non ha avuto grande fortuna al Milan.

Non rientra nei piani di Fonseca, il Milan lo cede subito

Il futuro di Origi potrebbe essere lontano da Milano. Arrivato a parametro zero nell’estate del 2022, l’attaccante belga ha firmato un quadriennale ma non è mai riuscito a fare la differenza con la maglia rossonera. Nella stagione 2022/23, Origi ha collezionato 36 presenze tra campionato e coppe, ma è sceso in campo dal primo minuto soltanto in dieci occasioni. Le sue prestazioni sono state deludenti, così come le sue statistiche: soltanto due reti a segno nell’intera stagione.

Nell’ultima stagione, l’ex attaccante del Liverpool è stato in prestito al Nottingham Forest, in Premier League. Nel massimo campionato inglese, Origi ha totalizzato venti presenze, quasi tutte subentrando dalla panchina. Il club inglese aveva un diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro ma ha già annunciato ufficialmente da tempo che non lo eserciterà. Le prestazioni di Origi sono state molto negative e tornerà quindi al Milan.

Origi non rientra nei piani rossoneri ma ha ancora due anni di contratto, quindi bisognerà trovargli una nuova destinazione. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il suo futuro potrebbe essere in Arabia Saudita o negli Stati Uniti. Il campionato americano potrebbe rappresentare per lui un’occasione importante di rilancio. Al contrario, in Saudi Pro League ci andrebbe per semplici motivazioni economiche. Il Milan sa di non poter avere grosse pretese per il suo cartellino: un paio di milioni possono bastare per liberarsene.