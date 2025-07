Gli fa posto Chukwueze, il Milan vuole riportarlo in Serie A

Samuel Chukwueze è impegnato con il resto della squadra del Milan nella tournée in Asia col Milan che sta preparando la nuova stagione che prenderà il via tra poche settimane.

L’esterno nigeriano non appare però centrale nel progetto della squadra meneghina con il club che è pronto a cederlo nel caso in cui dovesse giungere l’offerta giusta per il suo cartellino.

Il classe 1999 è al Milan da due stagioni fornendo una serie di prestazioni altalenanti che stanno portando la società a valutare il suo addio durante questa sessione di trattative. La volontà della società è quella di non andare a registrare una minusvalenza e l’alto ingaggio del giocatore rende difficile la sua partenza durante questa estate. Non è da escludere che il Milan possa dare l’ok alla partenza in prestito dell’ex Villarreal per fare spazio ad un big che potrebbe tornare in Serie A per tornare a lavorare con Massimiliano Allegri.

Il Milan pensa ad un grande colpo: può riportarlo in Serie A

Federico Chiesa è nel mirino del Milan per questa sessione di calciomercato con l’ex attaccante della Juventus che non fa parte del progetto del Liverpool per la prossima stagione e potrebbe fare ritorno in Serie A con diversi club sulle sue tracce.

Cercato a lungo dal Napoli, Federico Chiesa è ora diventato un obiettivo dell’Atalanta per quello che riguarda l’attacco in vista della stagione che sta per prendere il via. La possibile cessione di Ademola Lookman destinazione Inter sta portando la società bergamasca a cercare un sostituto di livello internazionale da regalare a Ivan Juric. Chiesa potrebbe provare a rilanciarsi a Bergamo andando a trovare la continuità che non ha avuto in Premier League e mettendosi in discussione anche per quello che riguarda la nazionale italiana.

Il Milan al momento osserva la situazione sperando di riuscire ad inserirsi nella corsa all’ex Fiorentina. La volontà del Milan, nel caso in cui Chukwueze dovesse partire, è quella di provare a strappare il prestito di Federico Chiesa con un diritto di riscatto da esercitare, eventualmente, nell’estate del 2026. Una soluzione che potrebbe accontentare anche i Reds, che potrebbero vedere rivalutato il cartellino del calciatore italiano.

Su Federico Chiesa potrebbe inserirsi anche il Bologna che, nel caso in cui dovesse arrivare la cessione di Dan Ndoye, potrebbe andare alla ricerca di un nuovo esterno offensivo da regalare a Vincenzo Italiano. Quello che appare certo è che il Milan aspetterà agosto per provare ad abbassare le richieste del Liverpool e strappare il calciatore ai Reds ad un prezzo “conveniente”.