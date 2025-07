Federico Chiesa ad un passo, il ritorno in Serie A è cosa fatta

Quattro anni fa di questi tempi era protagonista assoluto con l’Italia ai campionati europei di calcio. Oggi ha un disperato bisogno di rilanciarsi…

Un’enorme occasione a cifre relativamente contenute. Federico Chiesa è pronto a lasciare il Merseyside per tornare a recitare un ruolo di primo piano nella nostra serie A. L’esperienza a Liverpool è da archiviare come negativa: nonostante la vittoria della Premier League, il figlio d’arte ha racimolato solo quattordici presenze stagionali. Un numero troppo esiguo per un giocatore del suo calibro.

Federico Chiesa è voglioso di dismettere gli abiti del comprimario e tornare a fare la voce grossa a casa propria, nell’ottica di poter strappare una convocazione in nazionale la prossima estate e giocare quindi il campionato del mondo, con l’auspicio che l’Italia riesca a qualificarsi.

Quale maniera migliore se non ritrovare confidenza in quella serie A che lo ha visto brillare a più riprese? Il trasferimento in Premier, con il senno di poi, si è rivelato ben più affrettato del precedente, dalla Fiorentina alla Juventus, dove comunque non era riuscito a soddisfare appieno le aspettative riposte su di lui.

Ndoye non si sblocca, il Napoli si tuffa su Chiesa

In riva all’Arno, nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, Chiesa era coccolato e salvaguardato come un gioiello da custodire gelosamente: la disposizione in campo dell’intera squadra era concepita in funzione del suo talento. Altrettanto non si può dire sia capitato a Torino dove pure con l’attuale allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha faticato a trovare la collocazione tattica più congeniale.

Le cose parevano essere cambiate nella sua ultima stagione all’ombra della Mole, condita da gol e assist a ripetizione. Tuttavia l’avvicendamento in panchina, che ha portato un dogmatico integralista come Thiago Motta alla guida della vecchia signora, ha fatto sì che per Chiesa in bianconero non vi fosse più spazio.

Ciononostante Chiesa continua a godere della stima di tanti tecnici di primissimo piano. Tra questi c’è pure il trainer del Napoli, Antonio Conte. Già ai tempi del Bari aveva lanciato giocatori di fascia quali Emanuel Benito Rivas e Davide Lanzafame, ricorrendo spesso e volentieri ad esterni alti intercambiabili.

Ed è stato proprio Conte a chiedere al patron De Laurentiis di accelerare i tempi per portare Chiesa in azzurro. Anche in virtù delle esose richieste del Bologna per lasciar partire lo svizzero Dan Ndoye. Una trattativa destinata a non sbloccarsi quella con i felsinei, ragion per cui il ds Manna sta chiudendo l’operazione in prestito nel giro di breve.