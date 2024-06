Suso torna in Italia, il colpo è ad un passo: che affare

L’ex milanista è pronto a tornare, un grande affare per il calciomercato estivo: Suso in Serie A, firma ad un passo

Siamo solo agli inizi ma la sessione estiva di calciomercato promette già scintille. Una di queste, da non troppo lontano, potrebbe toccare i tifosi del Milan: si parla dello spagnolo Suso.

Un nome che sulla sponda rossonera del Naviglio conoscono troppo bene. Per anni, tra alti e bassi, l’ala iberica ha vestito la maglia del Milan prima di spostarsi in Italia e poi in Spagna, fino all’addio definitivo al ‘Diavolo’. Sembra proprio che, stavolta, il suo ritorno nel calcio italiano sia cosa fatta: o quasi.

A 30 anni l’esterno di Cadice è reduce da una stagione non troppo brillante con la maglia del Siviglia che nella Liga ha chiuso al quattordicesimo posto e che potrebbe vivere una rivoluzione in sede di mercato, a partire dalla possibile partenza dello stesso Suso. Milan, Genoa e alla fine proprio Siviglia, per un riscatto in favore dei rossoneri che nel 2020 ha fruttato una plusvalenza di quasi 20 milioni.

Riecco Suso: firma e torna in Italia

Ora Suso ad un anno dalla scadenza ha le valigie in mano e potrebbe clamorosamente ritornare in Italia. Un vero affare visto che l’ex rossonero anche in Spagna ha dimostrato di poter fare la differenza e farebbe quindi comodo a diverse realtà del nostro calcio. In tal senso un nuovo duello è all’orizzonte e ora Suso è sempre più vicino a sbarcare nuovamente in Serie A: due club in primissima fila per riaccoglierlo nelle prossime settimane.

34 presenze tra campionato e coppe con 1 solo gol e 5 assist in 1753′ totali con la maglia del Siviglia in questa stagione. Probabilmente, gli ultimi di Suso in Spagna: l’attaccante è nel mirino di due club italiani. Il Como ha grandi ambizioni e dopo la promozione potrebbe effettivamente puntare ad un colpo di esperienza internazionale come Suso. Fabregas sarebbe ben lieto di accogliere il connazionale, in una stagione che promette comunque di essere durissima per la società lombarda. Occhio, però, perchè il derby è dietro l’angolo.

Adriano Galliani ha sempre dimostrato di essere un grande estimatore di Suso e così il Monza di Alessandro Nesta potrebbe soffiare lo spagnolo al Como. I brianzoli hanno, evidentemente, un appeal maggiore in questo momento: la scelta, però, spetterà soltanto al calciatore. La realtà dei fatti parla però di un ritorno sempre più probabile di Suso in Serie A: le prossime settimane saranno decisive.