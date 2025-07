Telenovela Archie Brown, duello “aereo” tra Milan e Fenerbahce: cosa sta succedendo

Il terzino inglese tra Milan e Fenerbahce: ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro del giocatore.

Ceduto Theo Hernandez all’Al Hilal per 25 milioni di euro più bonus, il Milan ha la necessità di acquistare al più presto un sostituto. Dopo diverse valutazioni, la scelta è ricaduta su Archie Brown.

Il 23enne inglese gioca in Belgio con il Gent dal 2023, ha mostrato di avere un buon potenziale e la società rossonera intende scommetterci. Non è certamente una garanzia, essendo un giocatore ancora acerbo, però Geoffrey Moncada e gli scout milanisti lo hanno seguito con attenzione e credono in lui. Ma non sono gli unici.

Archie Brown tra Milan e Fenerbahce: le ultime news

Anche il Fenerbahce ha messo nel mirino Brown e si è fatto avanti concretamente. In queste ore sono arrivate diverse indiscrezioni che davano il terzino più vicino al club turco, addirittura in volo verso Istanbul per fare le visite mediche e firmare.

Il giornalista Matteo Moretto ha spiegato quanto segue sul suo profilo ufficiale X: “Il Milan ha inviato un aereo privato a Bruxelles per prelevare Archie Brown, che ha sempre dato priorità a un trasferimento in rossonero. Anche il Fenerbahçe ha riservato un jet per il terzino sinistro. Ore decisive e finali per il futuro del calciatore del Gent”.

Milan e Fenerbahce hanno già l’accordo con il Gent sul prezzo, 8 milioni di euro. Ora si tratta di capire che sviluppi ci saranno. Il laterale inglese preferisce indossare la maglia rossonera, ma da Istanbul sono pronti a migliorare la propria offerta contrattuale per convincerlo a trasferirsi in Turchia nella squadra allenata da José Mourinho.

Vedremo se Brown alla fine salirà sull’aereo che il Milan ha mandato a Bruxelles oppure se preferirà quello con destinazione Istanbul. Sicuramente fa un po’ specie che il club rossonero sia arrivato a questo punto, invece di bloccare prima il terzino inglese, considerando che la certezza della cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal c’era da un po’ di tempo.