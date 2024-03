Arrivati da poco e già bocciati: il Milan li mette tutti sul mercato

Tra i calciatori giunti da poco al Milan vi sono alcuni elementi che non hanno convinto affatto e potrebbero essere messi in vendita.

Difficile già oggi giudicare complessivamente il mercato estivo del Milan. Il club rossonero è stato tra quelli che ha adottato maggiori cambiamenti alla propria rosa, cercando di sfoltire la squadra da elementi ormai giunti al capolinea e puntando tutto su rinforzi giovani, non costosissimi e funzionali.

Ad oggi senza dubbio mister Pioli può essere soddisfatto di alcuni innesti, che rappresentano senza dubbio dei titolari presenti e futuri del Milan. Come Tijjani Reijnders o Ruben Loftus-Cheek, calciatori che hanno avuto un impatto subito molto positivo con il calcio italiano. O come Christian Pulisic, che da esterno destro offensivo si sta riscoprendo utile ed importante nel 4-2-3-1 rossonero.

Altri rinforzi estivi invece non stanno convincendo al 100%, nonostante i talent scout del Milan li abbiano osservati, valutati e (anche con l’aiuto dell’algoritmo) scelti come perfette pedine per lo scacchiere di Pioli. Calciatori che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero già rischiare il taglio nel prossimo futuro.

Milan, in tre a rischio cessione: verranno valutate le offerte

In particolare sarebbero tre i calciatori del Milan, giunti solo pochi mesi fa dal mercato in entrata, a rischiare di finire nella lista cedibili. Tre elementi che tra prestazioni non sufficienti e soprattutto troppi problemi muscolari e di adattamento stanno faticando non poco.

I nomi in questione sono quelli di Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Le loro non sono bocciature totali, ma sicuramente si tratta di calciatori che non danno l’impressione di poter fare grandi cose nel Milan, almeno non nel breve tempo. Anche se ognuno di loro ha una situazione particolare.

Il più deludente è senza dubbio Chukwueze, acquistato per 20 milioni dal Villarreal. Considerato l’alter-ego perfetto di Leao, ma col piede mancino, il nigeriano non è mai riuscito a dimostrare le qualità viste invece in Liga. Falcidiato dagli infortuni e ancora senza un’identità tattica precisa anche Okafor, spesa da 14 milioni per prenderlo dal Salisburgo. Lo svizzero in alcuni spezzoni ha lasciato il segno (come il gol decisivo a Udine), ma per diventare un titolare ci vorrà ancora del tempo.

Venti anche i milioni investiti per Musah, che quanto meno ha dalla sua parte la duttilità tattica, visto che Pioli lo ha utilizzato in diversi ruoli. Ma anche nel suo caso ci si aspettava un centrocampista più pronto e di qualità, mentre finora le sue prove sono altalenanti e caotiche.

Se non dovessero migliorare nelle prestazioni, sia da titolari che da subentranti, i tre rossoneri in questione potrebbero subito finire sul mercato. Il Milan valuterebbe con interesse tutte le proposte in arrivo per loro nella prossima sessione estiva.