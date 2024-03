Milan, il sostituto di Kjaer dalla Spagna: un colpaccio a zero scelto da Moncada

Il Milan ha messo gli occhi in Spagna per rinforzare la sua difesa. Il giocatore è pronto a liberarsi a parametro zero, ma la concorrenza è forte.

Il Milan è già proiettato all’estate, quando avrà inizio il mercato estivo e si potranno tentare le mosse programmate con un certo anticipo. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada si stanno probabilmente portando avanti in tal senso, avendo iniziato sondaggi seri per i profili reputati più adatti al Milan della prossima stagione. Ciò che appare scontato è che il la dirigenza rossonera si occuperò di migliorare il tasso tecnico di ogni reparto.

Dunque, non soltanto l’attacco, dove servirà un nuovo titolare. Ma anche centrocampo e difesa vanno incontro a modifiche importanti. Per la retroguardia, tutto fa dire che il Milan andrà innanzitutto a modificare le sue fasce. Un vice Theo Hernandez e un potenziale sostituto di Alessandro Florenzi a destra sembrano dei colpi ad oggi obbligati. Quanto al centro del reparto, non sono previste modifiche sostanziali, anche se qualche fonte da in partenza uno tra Tomori e Kalulu.

Chi lascerà con tutta probabilità Milanello è invece Simon Kjaer, il veterano danese ormai 34enne e con un fisico che fa spesso i capricci. Il Milan sa che per accrescere la sua competitività dovrà fornire alla sua difesa un nuovo elemento più affidabile e certamente giovane. Alessandro Buongiorno? Lui è il favorito, ma servirà un grosso investimento. Furlani sta pensando per questo a delle alternative occasioni di mercato. Una stuzzica parecchio.

Milan, il difensore gratis dall’Atletico Madrid

Come riporta calciomercato.com, il Milan tiene d’occhio concretamente Mario Hermoso, centrale dell’Atletico Madrid di grande esperienza e affidabilità. Non a caso è un titolare dello scacchiere di Diego Pablo Simeone, uno che starebbe spingendo per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. Sì, perché Hermoso già adesso è libero di stringere accordi con altri club per liberarsi a parametro zero tra qualche mese. Sembra essere questa la sua intenzione, seppur i colchoneros stiano spingendo per il prolungamento.

Il Milan vede in lui un centrale di spicco e che può portare notevoli caratteristiche, anche diverse, alla difesa rossonera. Ha 28 anni lo spagnolo, ed in questo senso andrà valutata una possibile offensiva del club con la proprietà RedBird, proiettata ad accogliere in rosa un profilo più giovane, proprio come quello di Alessandro Buongiorno. Tra l’altro italiano. Ma Hermoso piace molto a Geoffrey Moncada che ne apprezza l’interpretazione del ruolo.

Dunque, è un gradimento tutto in evoluzione quello del Milan per il classe 1995. Anche perché bisognerà fare i conti con la concorrenza di Juventus ma soprattutto Aston Villa. Pare che il club di Premier League si sia portato avanti nei dialoghi con il difensore spagnolo in caso di addio a Madrid.