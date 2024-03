Insulti razzisti: la verità di Acerbi, ecco cosa sostiene di aver detto a Jesus

Arriva la versione di Francesco Acerbi in merito ai fatti di domenica sera. Ecco la difesa del centrale dell’Inter per evitare la lunga squalifica

Il caso Francesco Acerbi-Juan Jesus rischia di impegnare le prime pagine dei quotidiani sportivi ancora per parecchio tempo.

Le accuse di razzismo sono state rispedite al mittente da parte del difensore dell’Inter che ha smentito la versione del centrale del Napoli. Ad oggi, dunque, siamo davvero difronte alla parola di uno contro quella di un altro. Fino a questo momento, infatti, non sono emerse testimonianze o elementi che danno la certezza su quanto affermato in campo da Francesco Acerbi.

Un Francesco Acerbi che anche nel colloquio avuto con i dirigenti dell’Inter, avrebbe negato di aver insultato Juan Jesus con intenti razzisti. La Gazzetta dello Sport di oggi riporta quanto avrebbe affermato l’ex Lazio: secondo il giocatore il brasiliano avrebbe frainteso la frase, ovvero non “sei neg*o”, bensì “ti faccio nero”.

Sarà chiaramente il procuratore capo Giuseppe Chinè, che si è subito attivato per acquisire audio e video relativi al momento incriminato, a decidere quale sia la verità. I due calciatori così saranno sentiti in audizione entro venerdì, forse in videoconferenza con accanto uno degli ispettori federali, per far chiarezza su quanto successo.

Maxi-squalifica e addio Inter: il punto della situazione

Francesco Acerbi rischia davvero grosso. Se le parole razziste dovessero essere confermate, la squalifica potrebbe essere anche superiore alle dieci giornate.

Ma ad essere a rischio appare la carriere del calciatore, che potrebbe dire addio a fine stagione all’Inter. Il contratto di Acerbi con i nerazzurri scade il 30 giugno 2025, ma come sottolinea il Corriere della Sera, non è remota la possibilità che il suo addio venga accelerato in caso arrivi una maxi-stancata.

Acerbi, chiaramente, potrebbe dover dire addio anche agli Europei di questa estate. Una brutta batosta per un giocatore che avrebbe potuto ritagliarsi un ruolo da protagonista con Luciano Spalletti, vista l’idea di schierare la nazionale con una difesa a tre come i futuri campioni d’Italia dell’Inter, di cui lui fino a ieri era uno dei grandi protagonisti. Fra qualche giorno tutto potrebbe essere diverso, ma sarà la Procura Federale a far chiarezza e a mettere la parola fine su questa vicenda