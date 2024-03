Daniel Maldini in Nazionale, ma non con l’Italia: clamorosa ipotesi

Daniel Maldini potrebbe presto fare il salto in Nazionale Maggiore, ma non con la maglia azzurra. L’indiscrezione di Tuttosport è cruciale. I dettagli.

Daniel Maldini sta vivendo il miglior periodo della sua carriera sin qui, non ci sono dubbi. Il figlio d’arte, a cui scorre sangue rossonero nelle vene, è reduce da una trafila di gare in cui sta finalmente dimostrando grande valore. Tre gol nelle ultime quattro partire giocate, di cui uno, splendido, su calcio di punizione. Insomma, che Daniel avesse grosse qualità non era mai stato messo in dubbio, ma allo stesso tempo non aveva sin ad ora avuto lo spazio e il palcoscenico giusti per metterle in mostra.

Il Monza se lo sta godendo, con Raffaele Palladino che gli ha concesso un ruolo da titolare. A 22 anni, è forse arrivato davvero il momento del totale exploit. Ma rimane l’incognita del suo futuro. Daniel Maldini gioca al Monza attualmente, in prestito dall’AC Milan. L’accordo scadrà a fine giugno, e non è ancora chiaro cosa ne sarà di lui. Adriano Galliani, che si è detto suo totale estimatore, lo vorrebbe ancora con sé in Brianza, ma bisognerà comprendere se i rossoneri saranno disposti a cederlo a titolo definitivo.

Per questo non è escluso un rinnovo del prestito. Intanto, Daniel Maldini potrebbe presto fare anche il salto in Nazionale Maggiore, ma non con la maglia azzurra. Tuttosport illustra la situazione.

Daniel Maldini, dall’Italia al Sud America

Sì, Daniel Maldini potrebbe far presto parte di una Nazionale Maggiore. Con l’Italia, non è mai stato convocato e non conta dunque alcuna presenza. Le sue esperienze in maglia azzurra riguardano le giovanili, dato che ha timbrato delle presenze con l’Italia Under 18 e l‘Italia Under 20. Ma mai in quella dei grandi. Adesso, potrebbe essere arrivato per lui il momento del salto, ma non nella Nazionale Azzurra come accennato. Su di lui, riferisce Tuttosport, è in pressing il Venezuela. Come mai vi starete chiedendo, ma è molto semplice.

Seppure Daniel sia nato e cresciuto in Italia e abbia un cognome prettamente italiano, originario dalla dinastia di papà Paolo, vanta anche delle origini venezuelane per la madre. Adriana Fossa è infatti nativa del Venezuela. Paolo Maldini ha incontrato la moglie ai tempi del Milan, per poi sposarla. Dunque, nulla vieterebbe a Daniel di rispondere alla chiamata della Nazionale Sudamericana. Anzi, la scelta sarebbe regolarmente permessa dalla FIFA. Il potenziale caso richiama quello passato legato a Massimo Margiotta, un altro che dopo aver fatto le giovanili dell’Italia ha scelto di giocare per il Venezuela.

Certo, Margiotta è nato e cresciuto a Maracaibo prima di trasferirsi in Italia, ma la situazione potrebbe certamente essere simile. Tuttosport assicura che la Federcalcio venezuelana è in pressing su Maldini, pronta ad attaccarsi alle origini della madre Adriana Fossa per convincerlo a giocare con la Vinotinto.