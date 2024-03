Roma, un altro infortunio in Nazionale: torna a Trigoria

Ennesima tegola per Daniele De Rossi, che vede ritornare a Trigoria un altro suo giocatore impegnato in Nazionale. Tutti i dettagli di seguito.

La Roma sta attraverso un ottimo periodo sotto il punto di vista dei risultati. Con Daniele De Rossi subentrato a José Mourinho, la squadra giallorossa ha scalato letteralmente la classifica di Serie A, e portandosi adesso al quinto posto, a soli due punti di stanza dal Bologna quarto. Questa Roma vuole crederci e lottare fino in fondo per accedere senza problemi alla prossima Champions League. E bisogna anche considerare che è in piena corsa per l‘Europa League nella stagione in corso.

Sappiamo bene che la Roma sarà rivale proprio del Milan ai quarti di finale della seconda competizione per club più importante d’Europa. Sarà prima Milan-Roma, poi Roma-Milan per decidere chi tra le due italiane potrà aggiudicarsi le semifinale e sperare di arrivare all’ultimo atto dell’Europa League. Al momento c’è la sosta per le Nazionali in corso, e sia i rossoneri che i giallorossi hanno salutato i giocatori convocati dai rispettivi CT.

Ma per la Roma si sta verificando qualche problemino in più del previsto. Sono già quattro i calciatori di De Rossi infortunatisi. Il primo, per ordine temporale, è Evan Ndicka. Il difensore non ha neanche raggiunto la sua Nazionale e ha preferito restare a Trigoria per recuperare in vista della prossima di campionato. A lui si sono aggiunti nella giornata di mercoledì Edoardo Bove e Romelu Lukaku. Il primo, l’italiano, ha fatto rientro a Trigoria per un problema al piede.

Quanto Lukaku, nonostante un risentimento muscolare, è rimasto con il suo Belgio con la speranza di giocare il secondo impegno in programma. Ma non è finita qui, perché nella giornata di giovedì un altro giallorosso ha dato forfait.

Roma, lascia l’Under 21

Come apprendiamo direttamente dalla conferenza di Nunziata, CT dell’Italia Under 21, è stato costretto allo stop il talento azzurro Tommaso Baldanzi. Come ha riferito Nunziata, il giallorosso (acquistato a gennaio dalla Roma) ha rimediato un problema all’adduttore e dunque salterà la prossima gara dell’Inter Under 21 di qualificazione ai prossimi Europei, contro la Lettonia. “Ha fatto qualcosina, ma insieme a lui e al dottore valutiamo la cosa migliore per il suo bene. Saranno da valutare Pirola e Oristanio” ha dichiarato il CT degli azzurrini in conferenza stampa.

Dunque, Baldanzi, come Bove, farà ritorno a Trigoria per ritrovare i compagni giallorossi e provare a recuperare in vista della prossima di campionato e chiaramente in vista dell’andata a San Siro dei quarti di Europa League contro il Milan. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del talento della Roma.