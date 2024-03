Sorpresa a Milanello: nuovo look per il rossonero, taglio netto (FOTO)

Ricominciano gli allenamenti in casa Milan in vista del prossimo impegno contro la Fiorentina: nuovo look per un rossonero

L’ultima pausa per le Nazionali in questa lunghissima stagione è sicuramente, in molti casi, la meno sentita anche dai calciatori. Non sono stati in pochi, ad esempio, ad approfittare di qualche giorno di pausa dagli allenamenti per dedicarsi a brevi vacanze o a un po’ di meritato relax. E in casa Milan c’è anche chi ha fatto di meglio, regalandosi un salto anche dal parrucchiere per presentarsi agli allenamenti con un look nuovo di zecca.

Nella giornata di giovedì 21 marzo, dopo qualche giorno di meritato riposo, i rossoneri si sono ritrovati a Milanello per cominciare a lavorare in vista della sfida delicatissima con la Fiorentina del compianto Joe Barone.

Assenti i quindici giocatori impegnati con le rispettive rappresentative, tra cui molti dei big della rosa, dai francesi Giroud, Hernandez e Maignan agli americani Pulisic e Musah, toccherà a chi è rimasto cercare di lavorare sodo per recuperare la condizione fisica. Tra questi anche un grande protagonista d’inizio stagione, apparso appannato nelle ultime settimane, complice il rientro dopo un lunghissimo stop.

Il Milan torna ad allenarsi: il rossonero sorprende i tifosi con un nuovo look

Con la nuova capigliatura, il pilastro rossonero è apparso quasi irriconoscibile per tantissimi tifosi. Come d’altronde era sembrato irriconoscibile nelle sue ultime uscite con la maglia del Milan. A lungo fermo a causa di un infortunio al bicipite femorale destro, Malick Thiaw era parso solo l’ombra del solido difensore d’inizio stagione nella trasferta di Monza, così come nella seguente sfida con l’Atalanta.

Rimesso in panchina da Pioli contro la Lazio, ha potuto riassaggiare il campo nella sfida con l’Empoli, per poi accomodarsi nuovamente in panchina contro il Verona, ormai messo in discussione nelle gerarchie anche da Kjaer e Gabbia. Forse per mettersi definitivamente alle spalle un periodo non semplice, il tedesco ha deciso quindi di darci un taglio, e a Milanello alla ripresa degli allenamenti si è mostrato così a tutti i presenti.

Un nuovo look che ha lasciato senza parole molti tifosi, ma che potrebbe essere anche un segnale importante in vista del futuro, un messaggio per dire che il peggio è alle spalle, e che da qui in avanti è pronto a diventare un nuovo Thiaw, più affidabile di quello che abbiamo visto nelle ultime uscite.

Una speranza per tutti i tifosi rossoneri, visto anche l’infortunio rimediato da Kalulu contro il Verona, un ko che riporterà il tedesco in ballottaggio per poter affiancare Tomori in questo finale di stagione. Affidarsi al solo Kjaer o a Gabbia anche in partite importantissime come quelle di Europa League potrebbe essere infatti un azzardo eccessivo per un Milan che, in queste ultime partite, vuole regalarsi il secondo posto e possibilmente anche la vittoria dell’unico trofeo che ancora manca alla bacheca rossonera.