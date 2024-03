Milan-Roma in Europa League, i tifosi esultano: sarà trasmessa in chiaro

Bella notizia per i tifosi del Milan e della Roma: il quarto di finale di Europa League si vedrà in chiaro in tv, ecco dove

Dopo la sosta per le nazionali e le festività di Pasqua, prenderà il via l’ultimo grande sprint di stagione, fino ad arrivare alle battute conclusive di campionati e coppe. Il Milan sarà grande protagonista di questi mesi primaverili, visto che è in lotta per il secondo posto in Serie A ed in piena corsa in Europa League.

C’è grande attesa per il doppio derby italiano di coppa, valido per i quarti di finale della competizione. Il Milan è stato sorteggiato con la Roma, due squadre che daranno certamente vita ad un duello senza esclusione di colpi. La vittoria di questo duello vale l’accesso alle semifinali di Europa League e un passo ancora più in avanti verso la finalissima di Dublino.

La grande novità verso questo derby tutto da vivere è che si potrà vedere in diretta televisiva in chiaro. Una buona notizia per i tifosi milanisti e romanisti, che invece di doversi affidare ad abbonamenti e tv a pagamento potranno gustarsi i prossimi turni europei senza costi aggiuntivi.

Non solo Sky e DAZN: derby europeo visibile in chiaro

L’indiscrezione del giornalista, esperto di palinsesti televisivi, Davide Maggio è stata confermata nelle ultime ore dai diretti interessati. La RAI ha deciso di acquistare i diritti per le partite delle squadre italiane in Europa League, da qui fino alla eventuale finalissima di Dublino del 22 maggio prossimo.

Dunque le gare di Milan, Roma ed Atalanta saranno tutte visibili in chiaro sulle emittenti RAI. Un bel colpo della rete nazionale, che ha deciso di premiare il cammino di questi tre club, giunti fino ai quarti di Europa League, e renderlo visibile a tutti i tifosi ed appassionati.

I match tra Milan e Roma saranno dunque trasmessi in diretta in tre opzioni: Sky Sport, DAZN e anche Rai Sport. Programmazione valida sia per l’andata, che si giocherà l’11 aprile a San Siro, sia per il ritorno previsto per il 18 aprile allo stadio Olimpico. Lo stesso varrà per la doppia sfida tra Atalanta e Liverpool, altro grande match valido per i quarti.

La conferma di questa acquisizione da parte della RAI arriva da un cambio a sorpresa del palinsesto: la nuova stagione della fiction Don Matteo, che sarebbe dovuta andare in onda dal 4 aprile ogni giovedì, è stata rinviata all’autunno 2024.