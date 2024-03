Serie A, annunciato il Team of the Season: sorpresa fra i milanisti (FOTO)

Il sito WhoScored ha come di consueto composto l’undici della stagione in base alle prestazioni dei giocatori di Serie A

Il Milan sta conducendo una stagione forse al di sotto delle aspettative, ma non si può dire che l’andamento sia così negativo. Parlano i risultati, le classifiche e anche il percorso europeo condotto sin qui. Se è vero che il Diavolo è fuori dalla corsa Scudetto, è comunque secondo in Serie A. Allo stesso modo, è stata grande la delusione per l’uscita dalla Champions League, ma la squadra di Pioli è riuscita ad accedere ai quarti di Europa League e punta chissà ad alzarla al cielo.

Dal Milan ci si aspetta sempre il massimo, e che primeggi in ogni competizione. Ma in soldoni, nella stagione in corso, nonostante le cadute, la squadra si è saputa rialzare riscattando qualche amara delusione e mantenendo comunque piazzamenti e numeri da big. Poi, i singoli sono riusciti a mettersi in mostra, soprattutto quelli da cui ci si aspettava il massimo. Rafael Leao, Theo Hernandez, ma anche i nuovi Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e via dicendo.

Nonostante ciò, nonostante le buone prestazioni accompagnate dai numeri, il sito WhoScored non ha ritenuto necessario inserire giocatori rossoneri nel suo Team of the Season (squadra della stagione). Un fatto che sta facendo discutere.

Team of the season di WhoScored: presenti 5 interisti

Sui social si sono scatenate un po’ di polemiche per l’assenza di giocatori del Milan nel Team of the Season di WhoScored. Ebbene sì, nell’undici composto dal portale esperto, un 4-4-2, che rappresenta la composizione dei migliori undici, per ruolo, della stagione, mancano milanisti. Nello specifico, troviamo: Di Gregorio (portiere), Bellanova (difensore), Buongiorno (difensore), Bastoni (difensore), Dimarco (difensore), Dybala (centrocampista), Rabiot (centrocampista), Calhanoglu (centrocampista), Kvaratskhelia (centrocampista), Lautaro Martinez (attaccante), Thuram (attaccante).

🇮🇹 Serie A Team of the Season So Far pic.twitter.com/sRnlTte4Dk — WhoScored.com (@WhoScored) March 22, 2024



Dunque, come è facile notare, il noto portale ha preferito fare altre scelte, assolutamente discutibili per alcuni. Ad esempio, può mancare Rafael Leao? Soprattutto in questa stagione che non si è visto il solito Kvaratskhelia, e il portoghese del Milan non ha mai mancato di dare grande contributo… Insomma, i tifosi, chiaramente di fede rossonera, non l’hanno presa benissimo. Anche l’assenza di Ruben Loftus-Cheek ha fatto un po’ discutere, dato che l’inglese sta conducendo una stagione al di sopra di ogni aspettativa e da big assoluto del reparto. Sia in termini di numeri che di prestazioni. E potremmo anche citare Christian Pulisic.

Ad ogni modo, il Team of the Season di WhoScored non è definitivo, ma può cambiare di qui alla fine della stagione. Da capire se qualche rossonero potrà rientrarci.