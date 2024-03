Lautaro Martinez contro Costacurta: “Dice il falso”, cosa è successo

Lautaro Martinez ha risposto a una critica che gli aveva rivolto Costacurta: ha tirato in ballo anche il Milan.

Questo non è sicuramente il miglior periodo di forma per Lautaro Martinez, che da qualche partita non segna con l’Inter e che sta vivendo un lungo digiuno con la maglia dell’Argentina. Il suo ultimo gol in nazionale è datato 24 settembre 2022 (vittoria 3-0 contro l’Hunduras).

Neppure nei 90 minuti dell’amichevole contro El Salvador è riuscito a sbloccarsi, anche se ha comunque servito un assist a Giovani Lo Celso per la rete del 3-0 definitivo. In patria El Toro è un po’ criticato per il suo scarso feeling con il gol. E qualche critica non è mancata neppure in Italia, dove è il capocannoniere della Serie A con 23 marcature.

Lautaro Martinez replica a Billy Costacurta

Alessandro Costacurta a Sky Sport aveva un po’ messo in dubbio la capacità dell’attaccante dell’Inter di essere decisivo nei match importanti:: “Sinceramente da lui mi aspettavo un po’ di più. Anche al Mondiale non aveva fatto bene. Mi viene da pensare che non riesca a emergere fino in fondo in certi palcoscenici. In Europa servono una mentalità e una determinazione diverse“. Da ricordare che in Champions League contro l’Atletico Madrid è stato proprio Martinez a sbagliare il rigore che ha decretato l’eliminazione della squadra agli Ottavi.

Lautaro ha sentito o letto le parole di Costacurta e ha avuto l’occasione di rispondere in un’intervista a TyC Sports: “A volte uno si deve controllare prima di parlare. Certi commenti fanno male. Al di là del fatto che sono opinioni, devono essere opinioni giuste. Ha detto che non ci sono nelle partite importanti e non è vero. Ho segnato un gol nella semifinale contro il Milan e quella è stata una delle partite più importanti nella storia dei club. Lo invito a rivederlo. Io lascio parlare gli altri e cerco di fare il mio lavoro“.

Il bomber nerazzurro non concorda affatto con il pensiero di Costacurta e tira in ballo la rete segnata nella semifinale di Champions League contro il Milan nella scorsa stagione. Andò in gol al ritorno, vinto 1-0 dopo il 2-0 dell’andata. Una marcatura che pose fine a ogni speranza di rimonta della squadra di Stefano Pioli.

Certamente non mancherà una nuova presa di posizione dell’ex difensore rossonero su Lautaro. Bisogna solo attendere la ripresa della Serie A.