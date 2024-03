Addio Giroud: Milan, caccia al sostituto

Ormai ci sono sempre meno dubbi sull’addio di Olivier Giroud. L’attaccante è destinato a volare in America: il Milan è alla ricerca di un sostituto

Anche ieri Olivier Giroud è stato protagonista. Il numero nove del Milan ha segnato il suo 57esimo gol con la maglia della nazionale francese.

Uno degli ultimi, visto il desiderio di dire addio all’Europa per volare negli Stati Uniti. Il suo approdo nella MLS è ormai praticamente scontato, con i Los Angeles FC in pole per acquistarlo. Il calciatore ha di fatto trovato un accordo di massiva per gli americani per un contratto di 18 mesi. Manca il via libera definitivo di Giroud e chiaramente le firme sul contratto.

La strada per Giroud è dunque tracciata, con il Milan che inevitabilmente sarà chiamato ad acquistare un nuovo numero nove importante.

Milan, ecco il nuovo nove

In casa Milan è partita da tempo la caccia al nuovo numero nove. Con l’addio ormai praticamente certo di Olivier Giroud, l’acquisto del centravanti è diventato prioritario.

Il Diavolo avrebbe acquistato un bomber a prescindere dalla decisione del francese, ma adesso potrebbero essere addirittura due i colpi in avanti.

Servirà chiaramente un titolare giovane, che possa garantire gol per il presente e per il futuro. Il nome in cima alla lista continua così ad essere quello di Joshua Zirkzee, che ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro, quelli della clausola rescissoria esercitabile dal Bayern Monaco, ma il Bologna spera di incassare qualcosa in più dalla sua cessione. Chissà che il cartellino di Alexis Saelemaekers non possa aiutare ad abbassare il prezzo dell’olandese.

L’ex Parma chiaramente non è l’unico nome sul taccuino del Diavolo. Secondo La Gazzetta dello Sport, in pole position ci sarebbe Viktor Gyokeres dello Sporting, che ha una valutazione simile, sui 50 milioni di euro, come d’altronde gli altri profili sul taccuino del Milan.

Le idee, infatti, non mancano di certo: così attenzione al solito Jonathan David, che è tornato a segnare con continuità con il Lille, dopo un inizio complicato. Ha un contratto in scadenza nel 2025 e questo potrebbe indubbiamente favorire l’affare. In lista ci sono, infine, anche i nomi di Sesko del Lipsia e Gimenez del Feyenoord. Profili per i quali c’è chiaramente davvero tanta concorrenza, anche dall’Italia, ma soprattutto dalla Premier League.