Giroud gol, Theo Hernandez assist e nuovo record: la Francia vince (VIDEO)

Buone prestazioni dei due rossoneri con la nazionale francese: nell’ultima amichevole si sono resi protagonisti.

Dopo la sconfitta contro la Germania, la Francia ha affrontato il Cile allo stadio Velodrome di Marsiglia. Il commissario tecnico Didier Deschamps ci teneva a vedere una buona prova dei suoi giocatori, determinati a riscattarsi.

Nella formazione titolare c’erano tutti i convocati del Milan: Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Com’è noto, il portiere ex Lille era rimasto in panchina contro la Germania per precauzione. Aveva avuto un leggero fastidio muscolare nel finale della partita contro l’Hellas Verona e quindi si è deciso di non rischiare.

Nei primi giorni di ritiro della nazionale non si era allenato, poi ha regolarmente lavorato con la squadra ma è comunque rimasto fuori. Contro il Cile è tornato dal primi minuto, a conferma del fatto che non c’era da preoccuparsi delle sue condizioni fisiche.

Milan, Theo e Giroud bene con la nazionale

La Francia ha sconfitto 3-2 la nazionale sudamericana, che si era portata in vantaggio al 6′ con Marcelino Nunez ed è stata poi raggiunta al 18′ da un gol di Youssouf Fofana. I Galletti sono passati avanti al 25′ con un colpo di testa di Randal Kolo Muani su cross pennellato di Theo Hernandez dalla sinistra.

Con questa giocata decisiva il terzino del Milan è diventato il difensore più decisivo della nazionale francese nel 21esimo secolo: con 2 gol e 9 assist ha fissato il record momentaneo. Chiaramente, potrà aumentare di molto il suo bottino nei prossimi anni. È un laterale a cui piace spingere, crossare per i compagni e anche cercare l’iniziativa personale per poi andare al tiro. Ha raggiunto un bel traguardo, però non si accontenta.

Al 72′ un altro giocatore del Milan, ovvero Giroud, ha portato la Francia sul 3-1. Un gol abbastanza facile per l’attaccante 37enne, che di destro da posizione invitante non ha fallito sull’assist di Kolo Muani. All’82 il Cile ha riaperto la partita con una rete di Dario Osorio, che ha battuto Maignan con un tiro dalla distanza. Il risultato poi non è più cambiato e i tifosi di casa hanno potuto esultare per la vittoria.

Gli impegni con la nazionale sono finiti per adesso; Maignan, Hernandez e Giroud faranno ritorno in Italia per riprendere gli allenamenti con il Milan in vista delle prossime partite. Sabato c’è l’insidiosa trasferta sul campo della Fiorentina, che purtroppo Theo dovrà saltare per squalifica.