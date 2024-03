Milan, operazione rinnovo: il Diavolo lo blinda

Il Milan non ha alcuna intenzione di perdere il suo campione ed è pronto a blindarlo con un nuovo contratto: ritocco salariale e prolungamento

Anche ieri è stato protagonista con la sua nazionale, realizzando un assist, che arricchisce ancor di più i suoi numeri stagionali.

Theo Hernandez sta vivendo un 2024 praticamente perfetto e nella sua ultima partita con il Milan è stato protagonista di un match sontuoso, in cui ha trovato anche la via del gol. Un gol che però gli è costato caro, per un’esultanza giudicata, ingiustamente provocatoria.

Il francese, che al momento è a cinque gol e dieci assist, sarà così costretto a saltare la sfida del prossimo weekend contro la Fiorentina per una squalifica che ha fatto arrabbiare davvero tutti: dai tifosi a Stefano Pioli. Il Milan dovrà dunque rinunciare ad una delle sue pedine più importanti.

Theo Hernandez ha dimostrato di essere insostituibile e prezioso per le dinamiche di gioco dei rossoneri. Quest’anno è stato chiamato a fare anche il centrale per via dell’emergenza difensiva, dando ottime risposte. Ma il suo ruolo è quello del terzino moderno, capace di trovare gli spazi giusti sia esternamente che al centro. Quando parte palla al piede, poi, è spesso imprendibile e di cavalcate memorabili i tifosi del Milan se ne ricordano parecchie.

Rinnovo per respingere il Bayern

Blindare un giocatore del genere per il Diavolo appare davvero un obbligo e la dirigenza rossonera è così a lavoro per trovare un accordo con il suo entourage.

Sul piatto – come racconta il Corriere dello Sport – è pronto a finire un nuovo contratto (l’attuale scade nel 2026) di almeno altri tre anni, con un aumento della parte fissa e l’inserimento di bonus facilmente raggiungibili. Attualmente il francese percepisce sui 4,5 milioni di euro: Theo potrebbe così raggiungere e superare lo stipendio attualmente percepito da Rafa Leao.

Un accordo per il prolungamento è chiaramente vitale per poter respingere con forza i club stranieri che si stanno interessando a lui. In prima fila c’è il Bayern Monaco, che vorrebbe prenderlo in vista di un possibile addio di Alphonso Davies, che piace tanto al Real Madrid.

In passato Theo ha rispedito al mittente alcune offerte arabe, ma dire di no ai tedeschi potrebbe essere più complicato, soprattutto se sul tavolo dovessero finire parecchi soldi. Ma i bavaresi sono stati avvertiti, il Milan non si siede a trattare per meno di 100 milioni di euro.