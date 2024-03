Milan, Pulisic è tornato dalla Nazionale: c’è una buona notizia dall’infermeria

In casa Milan stanno tornando i Nazionali dai rispettivi impegni: c’è una buona notizia dall’infermeria, recupero importante per Pioli

Gli impegni delle Nazionali sono quasi alle spalle, con le formazioni che stanno già lavorando in vista della ripresa del campionato. Ultime gare delle selezioni, con i calciatori che stanno arrivando alla spicciolata nei centri sportivi di ritorno dalle fatiche spesso anche mentali, fatte di lunghi viaggi, anche oceanici.

Nel Milan è il caso di Musah e Pulisic; i due calciatori statunitensi sono stati protagonisti assoluti nella semifinale e finale di Concacaf Nations League che ha regalato la competizione agli USA per la terza volta consecutiva. I due si sono visti proprio a Milanello ieri ma non sono scesi in campo per allenarsi, ancora affaticati dal lungo viaggio.

Pulisic, peraltro, ha disputato ben 222′ in tre giorni, tra semifinale con la Jamaica – terminata ai supplementari – e finale con il Messico. I due torneranno ad allenarsi nella giornata di domani con tutto il gruppo in vista dell’impegno di campionato contro la Fiorentina in programma sabato sera alle 20:45.

Milan, un ritorno imporante per Pioli: il tecnico può sorridere

E per la giornata di oggi sono attesi anche Rafa Leao e Jovic che hanno esaurito gli impegni, rispettivamente, con Portogallo e Serbia. Ci sarà invece da aspettare un po’ per altri sei calciatori, tra i quali i tre francesi Mike Maignan, Theo Hernandez ed Olivier Giroud che sono stati impegnati ieri sera in Francia-Cile, amichevole disputata al Velodrome di Marsiglia.

Impegnati in campo anche Reijnders e Okafor. In una Milanello parzialmente deserta per i tanti nazionali assenti, arriva anche una buona notizia dall’infermeria: si è rivisto – anche se solo parzialmente – Tommaso Pobega.

Il centrocampista del Milan si è rivisto in campo dopo l’infortunio subìto lo scorso mese di dicembre. Un parziale rientro, però, perché al momento ha svolto solo allenamento differenziato con un percorso di riatletizzazione dopo il lungo stop.

A partire dalla prossima settimana, però, potrebbe tornare in gruppo e diventare, quindi, una risorsa per Stefano Pioli nel rush finale di stagione che vede i rossoneri impegnati nella doppia competizione, campionato ed Europa League, con due impegni a settimana nel mese di aprile che necessiteranno di poter disporre di tutte le forze possibili.