Milan, van Basten ‘boccia’ un big rossonero: “Meglio Schouten di lui”

Nonostante porti ancora il Milan nel cuore, Marco van Basten ha snobbato un big della squadra rossonera: parole eloquenti

Tra i tanti olandesi che hanno fatto la storia con la maglia del Milan, Marco van Basten è, con pochi dubbi, quello che maggiormente è riuscito a entrare nel cuore tanto dei tifosi rossoneri che di quelli oranje. Eppure, stavolta le sue parole sono state in grado di sollevare un bel dibattito sia tra i milanisti che tra i supporter della Nazionale olandese. L’ex centravanti, fuoriclasse assoluto della sua epoca, ha infatti incredibilmente snobbato uno degli attuali big del Milan, un giocatore che sta dimostrando di essere all’altezza anche di una delle nazionali più forti d’Europa.

Questione di gusti, verrebbe da dire. Non sempre si possono avere le stesse idee su un giocatore, e non è detto che van Basten, solo perché ex rossonero e leggenda vivente del club milanese, debba per forza idolatrare chiunque indossi quella maglia. Sarebbe effettivamente poco professionale da parte sua.

Esprimere un parere così tranciante su un giocatore che però sta facendo benissimo al suo primo anno al Milan e che ha dimostrato, nel corso degli ultimi anni, di essere potenzialmente uno dei più forti d’Europa nel suo ruolo, è parso piuttosto severo anche agli osservatori più disinteressati, compresi molti tifosi olandesi, evidentemente in questo caso d’accordo con i supporter milanisti.

Van Basten ha le idee chiare: l’ex Bologna Schouten è meglio di un pilastro rossonero

Tra i tanti giocatori che la scorsa estate sono arrivati al Milan per rendere più competitiva la rosa, è sotto gli occhi di tutti che Tijjani Reijnders, per rendimento, sia secondo solo a Christian Pulisic e forse a Ruben Loftus-Cheek. Dopo essere esploso all’AZ Alkmaar, l’olandese classe 1998 in rossonero ha fin qui disputato una stagione di qualità e quantità, impreziosita con 3 gol e 3 assist tra tutte le competizioni.

Numeri importanti per un giocatore ancora relativamente giovane e con un futuro brillante davanti a sé, capace durante questa pausa per le Nazionali di regalarsi la gioia anche di un primo gol con la maglia dei Paesi Bassi. Eppure, tutto questo non è bastato a Tijj per scaldare il cuore di van Basten.

Ovviamente l’ex bomber non ha negato che il rossonero stia disputando una grande stagione. Intervenuto nel programma Rondo, su Ziggo Sports, ha però affermato di preferire l’ex Bologna Jerdy Schouten, da quest’anno al PSV Eindhoven, all’attuale centrocampista del Milan.

“Secondo me merita un posto in Nazionale, credo sia migliore di Reijnders“, ha sentenziato van Basten, provando anche a spiegare il suo pensiero. A fargli preferire l’ex regista felsineo non sono tanto le qualità intrinseche, bensì il fatto di essere un palleggiatore di ottimo livello, un metodista in grado di gestire i ritmi di una squadra, caratteristiche che Reijnders non possiede. Una spiegazione che però non convince del tutto, e ha destato perplessità in tutto l’ambiente milanista.