Milan, tra acquisti e punti fermi: la situazione a centrocampo

Le ultime sul centrocampo del Milan in vista della prossima stagione: tra acquisti e conferme, ecco la situazione in casa rossonera

Il prossimo calciomercato del Milan sarà certamente diverso rispetto a quello dello scorso anno, quando il Diavolo si è reso protagonista di una vera e propria rivoluzione.

I rossoneri puntelleranno la rosa con l’acquisto di un giocatore per reparto. Così c’è attesa per capire chi sarà il nuovo centravanti che raccoglierà l’eredità di Olivier Giroud, ma anche chi prenderà il posto di Simon Kjaer, che appare sempre più destinato a fare le valigie e dire addio al Milan. Sono tanti i nomi circolati in questi giorni, con Joshua Zirkzee e Alessandro Buongiorno, che appaiono essere i preferiti dalla dirigenza rossonera, ma anche i più cari. Si parla poco, invece, del centrocampo.

Il reparto accoglierà sicuramente un nuovo mediano, che possa completare il reparto, ma non sono esclusi altri affari. Ad oggi non sono previste cessioni, ma in casa Milan, come ha dimostrato il caso Sandro Tonali, venduto in pochissimo tempo, non ci sono calciatore considerati incedibili.

Il reparto, dunque, ripartirà sicuramente da Tiijani Reijnders, che si è ambientato bene, mostrando le sue qualità . Sarà un punto fermo anche del prossimo Milan, con la convinzione che può ancora crescere parecchio.

Sono chiamati ad un salto di qualità ulteriore anche Yacine Adli e Yunus Musah. Il francese si è preso il Diavolo, ma ora deve prova ad alzare l’asticella, così come l’americano, che ha caratteristiche fisiche importanti, ma che devono essere gestite meglio. Difficile, poi, vedere lontano da Milan Tommaso Pobega. L’italiano è stato una pedina utile nella prima parte di stagione, prima dell’infortunio, e lo sarà in futuro anche per un discorso relativo alle liste Uefa. Un dettaglio questo da non sottovalutare. Discorso diverso merita, invece, Ismaël Bennacer, che ha un contratto importante a 4 milioni di euro netti a stagione. L’algerino è forse il calciatore con meno margini di miglioramento, anche se ad oggi risulta indispensabile per gli schemi tattici di Stefano Pioli.

Milan, volti nuovi per il Diavolo

Un’offerta da 50 milioni di euro, però, verrebbe sicuramente presa in considerazione dal Diavolo. Un Diavolo che si sta guardando attorno alla ricerca di nuovi profili.

Oggi è stata la volta di Thuram, valutato ben 40 milioni, nei giorni scorsi invece si sono fatti i nomi di Martín Zubimendi, classe 1999 della Real Sociedad e di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Non va dimenticato poi il giovane Ouedraogo, mai sparito dai radar di Geoffrey Moncada. Anche la mediana, dunque, si appresta ad avere nuova energia.