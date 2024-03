Milan, ultim’ora Sky: salta la Fiorentina

Notizie cruciali giungono da Milanello. Il rossonero salterà a sorpresa la trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Ne spiega i motivi Sky Sport.

Manca sempre meno al ritorno in campo del Milan, che ripartirà dopo la sosta dalla trasferta di Firenze. Sabato 30 marzo, alle ore 20.45, il Diavolo sarà impegnato al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una gara certamente tosta, contro una delle formazioni che esprime il miglior calcio in Italia, almeno dal punto di vista offensivo. Il Milan sa che sarà obbligato alla vittoria per mantenere saldo il secondo posto e lontana la Juventus.

In settimana, Stefano Pioli ha riaccolto a Milanello tutti i rossoneri che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali. Sappiamo bene che, come spesso capita, queste hanno creato qualche disagio dal punto di vista degli infortuni. Prima Ismael Bennacer, che ha fatto ritorno dall’Algeria per un problemino al ginocchio. Poi si è fermato Simon Kjaer, che ha rimediato un infortunio muscolare ma per fortuna sono state escluse lesioni. Quanto agli altri Nazionali, hanno svolto lavori personalizzati di scarico ma sono tutti a disposizione per la trasferta toscana.

Ma se Ismael Bennacer ha smaltito completamente il problema e ci sarà contro la Fiorentina, diverso è il discorso per Simon Kjaer. L’ultimo’ora di Sky Sport è cruciale.

Kjaer, niente Fiorentina: i motivi

Come detto, Simon Kjaer è stato costretto a saltare la seconda amichevole in programma durante la sosta con la sua Danimarca. Lo staff medico della Nazionale ha preferito salvaguardare le sue condizioni, nonostante si sia trattato di un problema di poco conto. E come riporta Sky Sport, stessa cosa farà il Milan, che a scopo precauzionale non convocherà Simon Kjaer per la gara contro la Fiorentina.

Per questo motivo, al suo posto potrebbe essere richiamato un Primavera di Ignazio Abate. Peppe Di Stefano parla di Davide Bartesaghi o Jan-Carlo Simic. Ad ogni modo, a prescindere dall’assenza di Kjaer, Stefano Pioli è pronto a schierare il suo miglior Milan contro la Viola. Dunque la formazione titolare. A sottolinearlo è sempre Peppe Di Stefano, che spiega che ancora non si hanno indicazioni chiare dato che la squadra non si è allenata.

La sessione di lavoro odierna è prevista nel pomeriggio a Milanello, quando avrà smesso di piovere. Tutta fa pensare che al centro della difesa partiranno dunque titolari Fikayo Tomori e Matteo Gabbia, con in panchina Thiaw e un giovanissimo pronto a subentrare. Avremo però indicazioni più chiare dopo l’allenamento di oggi.