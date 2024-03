Milan, super offerta per Theo Hernandez: può dire addio

Il Milan può finire sotto attacco durante la prossima estate: in arrivo super offerta per Theo Hernandez, il terzino può lasciare i rossoneri

Theo Hernandez è senza dubbio uno dei calciatori più talentuosi e preziosi in forza al Milan. Il terzino francese è tra i più forti nel suo ruolo come dimostrano anche i numeri che ha fin qui collezionato. Terzino sinistro di spinta, presidia la fascia con autorevolezza ed all’occorrenza diventa una vera e propria ala d’attacco.

Già cinque le reti per il terzino in questo campionato di Serie A che ha raggiunto la doppia cifra in stagione per quanto riguarda gli assist, fin da quando veste la maglia del Milan ha realizzato 29 reti con 38 assist in 205 gare tra campionato, coppe europee e nazionali. Numeri davvero impressionanti per Theo Hernandez, la cui valutazione è certamente da considerare come quella di un top player.

Ed ovviamente sono già diversi i club che l’hanno messo nel mirino in vista della prossima stagione. Una brutta notizia per i tifosi rossoneri, considerato come la politica dei dirigenti appare abbastanza chiara: nessuno è incedibile e di fronte ad offerte impossibili da rifiutare sarà addio. Un po’ come accaduto nella scorsa stagione con Sandro Tonali.

Milan, addio Theo Hernandez: lo United ha pronta super offerta

E ben presto potrebbe arrivare la super offerta per il Milan. In Premier League seguono con estrema attenzione le prestazioni di Theo Hernandez e da Manchester sono pronti a mettere sul piatto più di 60 milioni di euro per strapparlo ai rossoneri.

Un’offerta davvero di rilievo per un terzino, sebbene tra i migliori interpreti del ruolo al mondo. I Red Devils sono alla ricerca di un cursore mancino dopo gli infortuni di Tyrell Malacia ed hanno individuato in Theo Hernández il rinforzo ideale per potenziare il Manchester United.

Il terzino ha il contratto in scadenza nel 30 giugno del 2027 ma in caso di offerta da capogiro potrebbe essere addio in estate. Theo, a differenza di Rafa Leao, nel suo contratto non ha alcuna clausola rescissoria: ecco perché dipenderà molto dalla volontà del terzino stesso e dalla dirigenza rossonera il futuro del vice capitano.

Di certo c’è che l’Ad Furlani nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è auspicato che possa restare al Milan per molti anni, al pari di Maignan e di Leao stesso. Come se non bastasse, Theo è nel mirino anche del Paris Saint Germain.