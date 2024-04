Milan, maglia celebrativa per festeggiare i 125 anni: è bellissima (FOTO)

Spuntano le prime indiscrezioni sulla maglia per i 125 anni del Milan: dettagli e immagini sorprendono i tifosi

Il Milan di Pioli si avvia a concludere al meglio una stagione 2023/24 fatta di qualche ombra ma anche di molte luci. Dall’inizio del nuovo anno solare, la squadra rossonera ha ritrovato brillantezza nei propri migliori interpreti e, più in generale, una solidità che sembrava perduta. Con tante gare da dover ancora disputare, è però già arrivato il momento per la società di pensare al futuro. Il 2024 non è infatti un anno come tutti gli altri e va celebrato a dovere. Anche con una maglia decisamente speciale.

In questo anno solare, in particolare il prossimo 16 dicembre, il Milan compirà 125 anni. Un traguardo importantissimo per una delle squadre più blasonate, antiche e vincenti non solo d’Italia, ma del mondo intero. E non è una novità che la dirigenza abbia deciso di omaggiare al meglio questo step molto importante per la storia del club regalando ai tifosi una maglia celebrativa per l’occasione.

Nei prossimi mesi dovrebbe questa casacca speciale dovrebbe vedere la luce, e grazie ad alcuni sondaggi effettuati con i tifosi il club si è già assicurato di venire incontro alla volontà e ai gusti di molti cuori rossoneri. Lo confermano anche le prime immagini diffuse, con i consueti leak, dal portale specializzato Footy Headlines. Un primo assaggio di quella che potrebbe diventare una delle maglie più amate dai tifosi rossoneri.

Nuova maglia per i 125 anni del Milan: le prime immagini

A distanza di pochi giorni dalla ricostruzione di quelle che dovrebbero essere le nuove tre divise ufficiali per la stagione che prenderà il via il prossimo giorno, Footy Headlines è stata in grado di fornire le prime anticipazioni anche per quanto riguarda la divisa celebrativa per i 125 anni.

A quanto trapela, la maglia avrà lo stemma della città di Milano, lo scudo crociato bianco e rosso che già altre volte è apparso sulla casacca rossonera. Tra gli altri dettagli già confermati dal sito specializzato, ci sarebbe poi anche un colletto a strisce rossonere che dovrebbe essere impreziosito da una scritta semplice ma fondamentale: “Rossoneri 125“.

Nelle scorse ore lo stesso portale è tornato a parlare anche della terza divisa da gioco della squadra meneghina. Come anticipato già pochi giorni fa, dovrebbe essere di colore grigio, come nella stagione 2003/2004. Una casacca che dovrebbe prendere spunto quindi ancora una volta dal glorioso passato del club, per ricondurre una parte meravigliosa della storia rossonera verso un futuro che ambisce a diventare altrettanto prestigioso, grazie ovviamente a nuove numerose vittorie. In Italia, e non solo.