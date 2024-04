Lopetegui, la protesta spiazza il Milan: “Non è detto che…”

Di Marzio ha fornito un nuovo aggiornamento sulla pista Lopetegui-Milan: potrebbe esserci una svolta a sorpresa.

Chi sarà il prossimo allenatore della squadra rossonera? Ad oggi l’unica certezza sembra essere la mancata conferma di Stefano Pioli, che ha un contratto che scade a giugno 2025 è che verrà congedato a fine stagione. È arrivato il momento di cambiare e la dirigenza lo ha capito.

Tanti tifosi vorrebbero Antonio Conte sulla panchina, però negli ultimi giorni sono trapelate notizie sul probabile arrivo di Julen Lopetegui. Qualche fonte ha anche rivelato l’esistenza di un accordo triennale da 4 milioni di euro netti a stagione. Il tecnico spagnolo ha attirato su di sé molte critiche da parte della tifoseria, il gruppo ultras Curva Sud Milano ha preso una posizione netta contro il suo eventuale ingaggio e sono tantissimi i commenti social di milanisti contrari.

Lopetegui-Milan: le ultime notizie da Di Marzio

Il 57enne basco ha allenato Rayo Vallecano, Real Madrid Castilla, Spagna Under 19, Spagna Under 20, Spagna Under 21, Porto, Spagna, Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton. A livello di club l’unico trofeo vinto è l’Europa League 2019/2020 con il Siviglia, vittorioso sull’Inter di Conte nella finalissima.

Il giornalista Gianluca Di Marzio è tornato a parlare dell’argomento Lopetegui a Sky Sport: “È l’allenatore con cui il Milan ha avuto più contatti e anche diversi incontri. Hanno parlato molto del futuro della squadra. È il tecnico che è piaciuto di più all’interno della dirigenza rossonera. Però, dobbiamo dire che non si è arrivati a una conclusione definitiva e non è detto che ci sarà in futuro. La rivolta e la protesta del tifo ha lasciato un po’ il segno nella testa e nelle decisioni dei dirigenti del club, che non vogliono sbagliare questa scelta delicata“.

Non è ancora fatta per l’ingaggio di Lopetegui, dunque. Ma allora chi potrebbe approdare in panchina al posto di Pioli? Di Marzio fa il punto: “Al Milan piace Thiago Motta, però sappiamo che la Juventus è più avanti e quindi non pensiamo ci sia margine per un inserimento dei rossoneri. Anche Fonseca è stato valutato, ma non ci sono stati contatti diretti con lui. Non ci sono stati contatti neppure per De Zerbi e Amorim, che piacciono ai tifosi. Il nome che metterebbe tutti d’accordo è Antonio Conte, ma finora non sembra rientrare nei piani della società. Se dovesse cambiare qualcosa nelle prossime settimane, lo scopriremo“.