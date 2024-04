La rinascita di Chukwueze, il nigeriano titolare: “Troviamogli un posto”

Le dichiarazioni del giornalista sul giocatore esploso in queste ultime gare, Samu Chukwueze. Pioli ha pronta la soluzione per la partita contro la Roma

D’altronde Stefano Pioli l’aveva detto, proprio alla vigilia della sfida contro il Lecce: “I dati dell’ultime partite di Chukwueze sono addirittura migliori di quelli al Villarreal”.  E il nigeriano ha così risposto presente nella sfida contro i salentini. Ha spaccato in due il match con i suoi dribbling, con le sue accelerate e il Milan ha così trovato il vantaggio immediatamente, mettendo la sfida in discesa.

Chukwueze è finalmente sbocciato dopo un lungo periodo complicato. Sembrava essere stato messo da parte, ma con la Fiorentina ha giocato dal primo minuto, facendo la differenza. Contro il Lecce è stato il migliore in campo, servendo l’assist per il gol di Pulisic.

Ora Stefano Pioli può contare su un’arma in più per questo finale di stagione che si prospetta davvero intenso. Ora la domanda sorge spontanea: come si fa a mettere in panchina un giocatore che sta così bene?

Contro la Roma è complicato immaginare il Milan schierato con il 4-2 fantasia come con il Lecce, il tecnico di Parma, dunque, dovrebbe far sedere in panchina Chukwueze. A chiedersi come sia possibile lasciare fuori Chukwueze è anche Franco Ordine, intervenuto sul Corriere dello Sport: “Per favore troviamo un posto a Chukwu”, scrive il noto giornalista.

“E adesso Chukwueze dove lo metto? Da complicato cubo di Rubik si è improvvisamente ricomposto dei colori giusti come spesso succede nel calcio dove il talento, da solo, non è l’isolata qualità richiesta per emergere”.

Chukwueze, come detto, è stato il migliore in campo contro il Lecce. Una partita con tanti spunti di riflessione da parte dell’ex Villarreal: “Oltre alla mini maratona (oltre 10km percorsi) sono arrivati gli ‘ohhh’ ammirati del pubblico, i complimenti finali di Costacurta e la spiegazione soddisfatta di Stefano Pioli – prosegue Ordine -. Ma adesso il Chukwu dove lo mette contro la Roma in Europa League?”.

La soluzione per Chukwueze

Ordine esclude così la possibilità di vedere il 4-2 fantasia, almeno dall’inizio: “Serviranno tutti e due – scrive il giornalista facendo chiaramente riferimento a Chukwueze e Pulisic -. Non certo insieme nel ‘quadrato magico’ schierato col Lecce, ma grazie a uno strategico cambio in corsa come avvenuto a Verona, a Newcastle”.

Se in difesa, dunque, la coperta è corta, lo stesso non si può dire in avanti dove Stefano Pioli potrà giocarsi diverse carte. La sensazione è che Chukwueze si accomoderà in panchina per una questione di maggiori equilibri, con Ruben Loftus-Cheek pronto a riprendersi il posto al centro, con Christian Pulisic sulla destra. Poi a partita in corso ci sarà chiaramente spazio anche per il nigeriano.