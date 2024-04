Buongiorno, niente Milan: piomba un top club di Premier

Alessandro Buongiorno può sfumare per il Milan: un top club della Premier League è piombato sul difensore del Toro, pronti 40 milioni

Alessandro Buongiorno è stato fin da subito uno dei calciatori monitorati dal Milan in vista della prossima stagione. Il club rossonero, in estate, dovrà mettere mano con grande vigoria al reparto difensivo, sicuramente da rinforzare dopo i problemi evidenziati nel corso di questa annata.

Buongiorno, come detto, è un calciatore monitorato con grande attenzione dalla dirigenza rossonera: già in inverno, con il Milan a caccia di un centrale affidabile visti i tanti infortuni nel reparto, era stato realizzato un sondaggio con il Torino. Nell’occasione, però, Cairo fu irremovibile nel blindare il suo gioiello, con i rossoneri che virarono sull’opzione low cost richiamando Gabbia dal prestito al Villarreal.

Anche in estate Cairo sarà deciso a blindare il difensore finito anche tra i convocati di Spalletti per l’Italia. Ecco perché il patron si siederà al tavolo delle trattative solo per offerte a partire dai 40 milioni di euro. Una cifra, questa, decisamente importante per tutti i club.

Milan, salta Buongiorno: va in Premier League

Non solo il Milan, però, ha messo gli occhi su Buongiorno. La concorrenza su uno dei migliori profili italiani sta iniziando a diventare davvero folta. Il Napoli in primis ha messo da tempo gli occhi sul centrale. Gli azzurri dovranno rifondare in estate dopo la stagione in corso e, soprattutto se dovesse arrivare Antonio Conte in panchina, sarà proprio Buongiorno il primo nome nella lista della dirigenza partenopea.

Non solo avversari italiani, però, per il Milan. Buongiorno ha attirato anche le attenzioni dei top club della Premier League. Stando a quanto affermano i media, il Tottenham sta guardando con interesse il campionato del difensore granata.

Dragusin e van de Ven sono i pilastri del reparto arretrato del club londinese ma è incerto il futuro di Dier mentre potrebbe lasciare il club Tanganga. Ecco perché il Tottenham potrebbe aver bisogno di un rinforzo in vista della prossima stagione e Buongiorno rappresenta il profilo ideale anche per la sua giovane età.

E per il Milan diventa complesso poter lottare con i club inglesi che hanno una maggiore disponibilità economica e possono senza dubbio mettere sul piatto i 40 milioni necessari per strapparlo al Torino e portarlo a Londra, beffando i club italiani.