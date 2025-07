Ufficiale, l’attaccante della Corea del Sud è del Milan: c’è il comunicato

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante che arriva dalla Corea del Sud, ecco il comunicato e i dettagli

Prosegue spedita la preparazione del Milan in vista della prossima stagione. Dopo la sconfitta contro l’Arsenal, la squadra di Allegri si è tolta la soddisfazione di aver battuto il Liverpool ad Hong Kong alla seconda tappa del Pre Season Tour, che si concluderà in Australia il prossimo 31 luglio con l’amichevole contro il Perth. Allegri si può considerare soddisfatto al momento: la squadra ha già la sua identità, e cioè catenaccio e contropiede. Di certo non un’identità difficile da assimilare e vedremo soltanto nelle partite ufficiali se sarà la strada giusta o meno.

Nel frattempo anche il Milan Futuro prosegue la preparazione a Milanello: Massimo Oddo, confermato in panchina, ha l’obiettivo di tornare subito in Lega Pro. In questi giorni c’è stata un’amichevole persa contro la Primavera, segnale evidente che il percorso è ancora molto lungo e soprattutto tortuoso. Fare bene in Serie D non sarà semplice e il Milan Futuro deve risalire il prima possibile. C’è un’altra squadra del Milan che deve ricominciare col piede giusto ed è il Milan Femminile.

Milan, ufficiale l’acquisto: è un attaccante della Corea del Sud

Le rossonere vogliono essere protagoniste nella prossima stagione e con l’allenatrice Bakker stanno costruendo una squadra giovane e di prospettiva. Farà parte di questo progetto anche una sudcoreana di 21 anni: si tratta di Soo-Jeong Park, la prima calciatrice sudcoreana di sempre della squadra rossonera. Di seguito, il comunicato ufficiale del Milan che annunci l’importante acquisto dell’attaccante.

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Soo-Jeong Park dall’Ulsan College, un’importante struttura che ha formato diversi talenti. La calciatrice coreana ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Park, classe 2004, ha già maturato esperienze importanti con le Nazionali giovanili, indossando la maglia della Corea del Sud Under-17 e Under-20, fino al debutto con la Nazionale maggiore nel maggio 2025. Con il suo arrivo, Soo-Jeong Park diventa la prima calciatrice sudcoreana nella storia del Milan Femminile”.

Soo-Jeong Park si è detta più emozionata che nervosa in questo momento. Ecco il breve ma intenso messaggio rilasciato ai microfoni di Milan TV al momento della presentazione sui canali social: “Sono molto emozionata perché questo è un sogno che si avvera, un sogno che avevo fin da quando ero bambina. Sono più emozionata che nervosa al momento. Sono un attaccante e per questo spero di segnare tanti gol“.