Il nuovo Messi va al Milan: il colpo fa sognare i tifosi

Il giocatore viene da tutti paragonato a Lionel Messi per le sue caratteristiche tecniche, il Milan è fra i club interessati

Il Milan ha battuto per 4-2 il Liverpool nella seconda partite di questo Pre Season Tour ad Hong Kong. Una bella prestazione quella dei ragazzi di Massimiliano Allegri, già molto vicini all’idea di calcio dell’allenatore. Tutti dietro la linea della palla a fare densità per creare caos e disordine e, una volta recuperata palla, ripartire velocemente con la rapidità di Leao, di Loftus-Cheek, di Pulisic e di Saelemaekers.

Così il Milan ha costruito le quattro reti segnate ai Reds sfruttando gli enormi spazi concessi dalla squadra di Arne Slot, riversata in avanti per condurre e controlla il gioco fin dal primo minuto. Il piano tattico ha funzionato e di certo funzionerà contro le big; sarà più complicato in campionato contro squadre piccole che fanno esattamente la stessa cosa. In quel caso, servirà qualcosa in più, ma è stato quello il grande problema della sua ultima Juventus. Vedremo se sarà cambiato qualcosa.

Un giapponese al Milan, nuova idea in attacco

Nel secondo tempo si è messo in luce Noah Okafor con una doppietta ed è entrato bene anche Chukwueze, ma entrambi sono ancora in uscita. E una loro cessione potrebbe portare all’acquisto di un altro esterno d’attacco. Fra i nomi finiti sul taccuino di Igli Tare c’è anche un talentuoso calciatore che, per caratteristiche, viene da sempre accostato a Lionel Messi: baricentro basso, grande rapidità di gambe, velocità di pensiero e sinistro di qualità.

Certo, l’argentino è inarrivabile, per lui come per chiunque altro, ma le caratteristiche sono quelle. Il giocatore in questione è Takefusa Kubo, l’esterno della Real Sociedad, autore di una stagione, l’ultima, di ottimo livello. Il giapponese vuole però fare un salto di qualità e puntare ad obiettivi importanti: il Milan vuole inserirsi in questa situazione per trarne vantaggio e mettere a disposizione di Allegri un giocatore di ottime qualità come lui. Non sarà semplice però: la Real Sociedad chiede 40 milioni per la cessione (forte di un contratto lungo fino a giugno 2029). Non sarà semplice arrivarci, anche perché il Milan investirà la stessa cifra per Jashari e farà un altro acquisto importante in attacco. Kubo resta quindi soltanto un’ipotesi da valutare se si dovessero creare le condizioni giuste.