Allegri pronto a rescindere: in giornata potrebbe arrivare l’ufficialità

Quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni, Milan e tecnico livornese starebbero lavorando per definire la rescissione del contratto che ancora lega le parti dopo la conclusione della stagione.

Massimiliano Allegri è stato esonerato dal Milan con il tecnico livornese che potrebbe rescindere il contratto per poi legarsi al Napoli. La mancata qualificazione alla Champions League e i risultati al di sotto delle aspettative hanno spinto la società a intraprendere una nuova strada, aprendo così la fase della ricostruzione tecnica e dirigenziale.

Nelle ultime ore sarebbero proseguiti i contatti tra gli avvocati e i rappresentanti delle due parti per trovare l’intesa definitiva. L’obiettivo è chiudere la questione nel più breve tempo possibile, permettendo sia al Milan sia ad Allegri di programmare il futuro senza ulteriori vincoli.

Per il tecnico toscano è già pronto il futuro al Napoli, deciso a regalargli la panchina per il dopo Conte.

Intanto il club rossonero prosegue la ricerca del nuovo allenatore. Glasner e Jaissle restano tra i profili maggiormente apprezzati, mentre sullo sfondo continua a muoversi anche Ralf Rangnick per la futura area tecnica. Prima, però, c’è da chiudere definitivamente il capitolo Allegri.