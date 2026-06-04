Il Milan vive settimane particolarmente complicate tra cambiamenti dirigenziali, ricerca del nuovo allenatore e un mercato che potrebbe portare a diverse partenze eccellenti. Tra queste c’è soprattutto quella di Rafael Leao, sempre più al centro delle voci che lo vedono lontano da Milanello nella prossima stagione.

Nonostante il clima di incertezza, la squadra mercato rossonera continua a lavorare sottotraccia per individuare eventuali sostituti. Uno dei nomi che starebbe raccogliendo consensi è quello di Armand Laurienté, protagonista di una crescita costante negli ultimi anni e considerato un profilo ideale per caratteristiche tecniche e tattiche.

L’esterno francese piace per velocità, capacità nell’uno contro uno e duttilità offensiva. Qualità che ricordano, almeno in parte, quelle che hanno reso Leao uno dei giocatori più importanti del Milan nelle ultime stagioni.

L’eventuale operazione dipenderà inevitabilmente dal futuro del portoghese. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, il club rossonero potrebbe decidere di aprire alla cessione e reinvestire parte dell’incasso proprio su un profilo come Laurienté.

Per il momento non esistono trattative avanzate, ma il nome dell’attaccante francese sarebbe stato inserito tra quelli monitorati in vista dell’estate. In un Milan alle prese con una vera e propria rivoluzione, anche il reparto offensivo potrebbe presto cambiare volto. E Laurienté rappresenta una delle opzioni più concrete per raccogliere l’eredità di Leao.