Il nome di Ralf Rangnick continua a far discutere in casa Milan. Nelle ultime settimane il dirigente tedesco è tornato prepotentemente nei radar rossoneri e Gerry Cardinale sarebbe sempre più convinto di affidargli un ruolo centrale nella nuova struttura sportiva del club. Una scelta che, però, non metterebbe tutti d’accordo.

Secondo le indiscrezioni che filtrano dall’ambiente rossonero, Zlatan Ibrahimovic non vedrebbe con particolare entusiasmo l’arrivo di Rangnick. Il motivo sarebbe legato soprattutto ai nuovi equilibri interni che si verrebbero a creare. Con l’ingresso del dirigente tedesco, infatti, gran parte delle decisioni tecniche e strategiche passerebbero sotto il suo controllo, riducendo inevitabilmente il peso specifico dello stesso Ibrahimovic nelle scelte sportive.

Cardinale, al contrario, considera Rangnick il profilo ideale per rilanciare il Milan dopo una stagione estremamente deludente. L’esperienza maturata tra Germania e Austria, la capacità di costruire progetti vincenti e la sua visione manageriale rappresentano qualità molto apprezzate dalla proprietà americana.

La sensazione è che nelle prossime settimane possa consumarsi un passaggio decisivo per il futuro del club. Da una parte c’è la volontà di Cardinale di affidarsi a una figura forte e autonoma come Rangnick. Dall’altra le perplessità di chi teme che il suo arrivo possa modificare profondamente gli attuali rapporti di forza all’interno della società.

Il Milan è davanti a una scelta importante. E da questa decisione potrebbero dipendere non soltanto il nome del prossimo allenatore, ma anche le future strategie sportive e di mercato del club rossonero.