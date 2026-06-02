Il Milan ha deciso. Dopo settimane di riflessioni, incontri e valutazioni, Gerry Cardinale avrebbe individuato in Ralf Rangnick l’uomo a cui affidare la ricostruzione dell’area tecnica rossonera. Una svolta importante che potrebbe cambiare profondamente il volto del club nei prossimi anni.

Secondo le ultime indiscrezioni, il dirigente tedesco sarebbe destinato ad assumere un ruolo centrale all’interno dell’organigramma milanista, diventando il punto di riferimento per le scelte sportive e per la pianificazione del nuovo progetto. Un ritorno di fiamma che arriva a distanza di sei anni da quel famoso accordo del 2020 che non si concretizzò mai.

Rangnick è considerato uno dei dirigenti più influenti del calcio europeo moderno. Nel corso della sua carriera ha contribuito alla crescita di club come Salisburgo e Lipsia, costruendo modelli sportivi basati sulla valorizzazione dei giovani, sull’organizzazione e sulla sostenibilità economica.

L’eventuale ingresso del tedesco comporterebbe anche una ridefinizione degli equilibri interni. Zlatan Ibrahimovic dovrebbe continuare a mantenere un ruolo importante come rappresentante della proprietà, ma le responsabilità tecniche e strategiche sarebbero affidate soprattutto a Rangnick, chiamato a guidare le scelte relative ad allenatore, mercato e struttura sportiva.

La decisione di Cardinale arriva dopo una stagione particolarmente deludente, conclusa senza la qualificazione alla Champions League e con numerose contestazioni da parte dei tifosi. Proprio per questo il proprietario rossonero avrebbe scelto di affidarsi a una figura esperta e riconosciuta a livello internazionale.

Adesso si attendono gli ultimi passaggi formali, ma la direzione sembra ormai tracciata. Il Milan vuole ripartire da Rangnick per aprire una nuova fase della propria storia e riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.