Home » Calciomercato Milan » La scelta è presa: direzione tecnica affidata a Rangnick

La scelta è presa: direzione tecnica affidata a Rangnick

di

Il Milan ha deciso. Dopo settimane di riflessioni, incontri e valutazioni, Gerry Cardinale avrebbe individuato in Ralf Rangnick l’uomo a cui affidare la ricostruzione dell’area tecnica rossonera. Una svolta importante che potrebbe cambiare profondamente il volto del club nei prossimi anni.

Rangnick
Ibra cambia idea, ecco il nuovo allenatore: è il nome di Rangnick (Ansa) – MilanLive.it

Secondo le ultime indiscrezioni, il dirigente tedesco sarebbe destinato ad assumere un ruolo centrale all’interno dell’organigramma milanista, diventando il punto di riferimento per le scelte sportive e per la pianificazione del nuovo progetto. Un ritorno di fiamma che arriva a distanza di sei anni da quel famoso accordo del 2020 che non si concretizzò mai.

Rangnick è considerato uno dei dirigenti più influenti del calcio europeo moderno. Nel corso della sua carriera ha contribuito alla crescita di club come Salisburgo e Lipsia, costruendo modelli sportivi basati sulla valorizzazione dei giovani, sull’organizzazione e sulla sostenibilità economica.

L’eventuale ingresso del tedesco comporterebbe anche una ridefinizione degli equilibri interni. Zlatan Ibrahimovic dovrebbe continuare a mantenere un ruolo importante come rappresentante della proprietà, ma le responsabilità tecniche e strategiche sarebbero affidate soprattutto a Rangnick, chiamato a guidare le scelte relative ad allenatore, mercato e struttura sportiva.

La decisione di Cardinale arriva dopo una stagione particolarmente deludente, conclusa senza la qualificazione alla Champions League e con numerose contestazioni da parte dei tifosi. Proprio per questo il proprietario rossonero avrebbe scelto di affidarsi a una figura esperta e riconosciuta a livello internazionale.

Adesso si attendono gli ultimi passaggi formali, ma la direzione sembra ormai tracciata. Il Milan vuole ripartire da Rangnick per aprire una nuova fase della propria storia e riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.