Panchina Milan, ormai è volata a due: ci siamo

Il Milan continua a lavorare per scegliere l’allenatore della prossima stagione e, con il passare dei giorni, la corsa sembra essersi ridotta a due nomi. Oliver Glasner e Matthias Jaissle sono infatti i candidati che stanno guadagnando terreno nelle valutazioni della dirigenza rossonera, chiamata a individuare il profilo giusto per aprire un nuovo ciclo.

Glasner rappresenta probabilmente l’opzione più esperta. L’allenatore austriaco ha attirato l’attenzione di molti club europei grazie agli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni, culminati con la vittoria della Conference League alla guida del Crystal Palace. Il suo calcio intenso, organizzato e aggressivo piace particolarmente ai dirigenti rossoneri, che vedono in lui un tecnico pronto per gestire una piazza importante come Milano.

L’altra candidatura forte è quella di Matthias Jaissle. Più giovane rispetto a Glasner, il tecnico tedesco viene considerato uno degli allenatori emergenti più interessanti del panorama internazionale. La sua filosofia di gioco si ispira alla scuola Red Bull, fatta di pressing alto, ritmi elevati e valorizzazione dei giovani talenti. Un’identità che potrebbe sposarsi perfettamente con le strategie future del club.

Nelle ultime settimane sono stati accostati al Milan numerosi allenatori, da Iraola a Xavi passando per altri profili internazionali. Tuttavia, le difficoltà emerse nelle varie trattative hanno portato la società a concentrarsi soprattutto su Glasner e Jaissle.

La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma la sensazione è che il prossimo allenatore rossonero uscirà da questo duello. Due tecnici diversi per esperienza e percorso, ma accomunati da una visione moderna del calcio. E il futuro del Milan potrebbe presto essere nelle mani di uno di loro.