Milan, ora Bennacer è un problema: doppia tegola per i rossoneri

Il futuro di Ismael Bennacer si complica sempre di più e per il Milan la situazione rischia di trasformarsi in un vero problema di mercato. Il centrocampista algerino, infatti, farà ritorno a Milanello dopo che la Dinamo Zagabria ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto concordato nei mesi scorsi.

Una scelta che non sorprende del tutto. L’esperienza in Croazia non ha prodotto gli effetti sperati e il club non ritiene conveniente investire una cifra importante per trattenere il giocatore a titolo definitivo. Così Bennacer tornerà al Milan, dove però difficilmente troverà spazio nel nuovo progetto tecnico.

A peggiorare ulteriormente il quadro è arrivata anche la mancata convocazione con l’Algeria per il Mondiale. Una notizia che pesa parecchio sulle strategie rossonere. La competizione avrebbe infatti rappresentato una vetrina ideale per rilanciare l’immagine del centrocampista e attirare possibili acquirenti durante l’estate.

Senza il palcoscenico mondiale, invece, il rischio è che il valore del cartellino continui a diminuire. Negli ultimi anni gli infortuni e la scarsa continuità hanno frenato la crescita di Bennacer, che resta un giocatore di qualità ma che non sembra più centrale nei piani del Milan.

La società dovrà quindi trovare una soluzione nelle prossime settimane. Una cessione resta l’obiettivo principale, ma senza il traino del Mondiale e dopo il mancato riscatto della Dinamo Zagabria, trovare un’offerta soddisfacente potrebbe rivelarsi molto più complicato del previsto.