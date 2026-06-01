Camarda può restare al Milan, Ibrahimovic può spingere per la sua conferma

Francesco Camarda potrebbe diventare una delle sorprese del Milan della prossima stagione. Mentre il mercato continua a monopolizzare l’attenzione dei tifosi, all’interno del club prende sempre più forza un’idea che fino a qualche mese fa sembrava difficile da immaginare: trattenere il giovane attaccante in prima squadra per affidargli il ruolo di terza punta.

La dirigenza rossonera è convinta che il classe 2008 abbia qualità fuori dal comune e non vuole accelerare troppo il suo percorso con un prestito che potrebbe rivelarsi poco utile alla sua crescita. L’obiettivo sarebbe quello di farlo maturare a contatto quotidiano con i professionisti, permettendogli di apprendere dai compagni più esperti e di ritagliarsi gradualmente il proprio spazio.

L’Europa League potrebbe rappresentare il terreno ideale per il suo inserimento. Con un calendario fitto di impegni e la necessità di gestire le energie durante la stagione, il Milan potrebbe concedere a Camarda diverse occasioni per mettersi in mostra, soprattutto nella fase iniziale della competizione europea.

La società vuole evitare di caricarlo di responsabilità eccessive, ma allo stesso tempo è consapevole di avere tra le mani uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Per questo motivo l’ipotesi di una permanenza a Milanello viene considerata con sempre maggiore attenzione.

Il futuro del reparto offensivo dipenderà anche dal mercato, ma una cosa appare chiara: il Milan vuole puntare in maniera decisa su Camarda. La prossima stagione potrebbe essere quella della sua definitiva consacrazione tra i grandi, con un ruolo sempre più importante all’interno della rosa rossonera.