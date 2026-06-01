Il futuro di Mike Maignan è sempre più incerto. Quella che fino a pochi mesi fa sembrava una semplice trattativa per il rinnovo oggi rischia di trasformarsi in uno dei casi più delicati dell’estate rossonera. Dopo la mancata qualificazione in Champions League e la rivoluzione societaria che ha coinvolto dirigenza e panchina, anche il portiere francese potrebbe finire tra i protagonisti della grande fuga da Milanello.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la situazione di Maignan sarà uno dei temi centrali della settimana. Il portiere è legato al Milan da un rapporto molto forte, ma negli ultimi mesi diversi equilibri sono cambiati. L’addio di Massimiliano Allegri, che aveva avuto un ruolo importante nel convincerlo a proseguire la propria avventura in rossonero, potrebbe incidere sulle sue valutazioni future.

A rendere tutto più complicato c’è anche il tema economico. Il rinnovo che sembrava vicino in passato non è mai stato definito completamente e il contratto del francese continua a rappresentare una questione aperta. In questo contesto, eventuali offerte provenienti dalla Premier League potrebbero essere prese seriamente in considerazione dalla società.

Per il Milan perdere Maignan significherebbe salutare uno dei leader tecnici e carismatici della squadra. Negli ultimi anni il francese è stato uno dei simboli del progetto rossonero, risultando spesso decisivo nei momenti più importanti.

La sensazione è che i prossimi giorni possano essere decisivi. Dopo le parole di Leao e i dubbi che riguardano altri big della rosa, anche il futuro di Maignan appare sempre meno scontato. E il rischio di un addio, oggi, è più concreto che mai.