Samuel Chukwueze si prepara a tornare al Milan dopo il mancato riscatto da parte del Fulham, ma la sua permanenza in rossonero potrebbe essere soltanto temporanea. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanLive.it, infatti, nelle ultime settimane starebbe prendendo quota una suggestione che porta in Spagna, più precisamente al Villarreal.

Il club giallo conosce molto bene il nazionale nigeriano, protagonista proprio con quella maglia prima del trasferimento al Milan nell’estate del 2023. In Liga Chukwueze aveva mostrato le sue qualità migliori, diventando uno degli esterni offensivi più temuti del campionato spagnolo.

Dopo una stagione poco brillante tra Milan e Fulham, il giocatore è alla ricerca di una nuova occasione per rilanciarsi. E il Villarreal potrebbe rappresentare la soluzione ideale. L’ambiente, il campionato e la fiducia di una piazza che lo ha già apprezzato potrebbero favorire il ritorno ai suoi livelli migliori.

Dal canto suo, il Milan non considera Chukwueze incedibile. Anzi, una cessione permetterebbe al club di alleggerire il monte ingaggi e ottenere risorse utili da reinvestire sul mercato.

Al momento non esistono trattative avanzate, ma contatti esplorativi. Il Villarreal osserva la situazione e Chukwueze potrebbe presto ritrovare quella squadra che gli ha permesso di affermarsi nel calcio europeo.