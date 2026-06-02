Calabria torna in Serie A, un club affonda il colpo

Davide Calabria potrebbe presto tornare in Serie A. Dopo l’esperienza vissuta lontano dal Milan, il terzino rossonero è finito al centro di diverse valutazioni di mercato e tra i club interessati ci sarebbe anche il Cagliari, alla ricerca di rinforzi di esperienza per la prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nome di Calabria sarebbe stato inserito nella lista degli obiettivi del club sardo per rinforzare la corsia destra. Un profilo che piace per affidabilità, conoscenza del campionato e leadership, qualità che l’ex capitano del Milan ha dimostrato nel corso degli anni in rossonero.

Per Calabria si tratterebbe di una nuova sfida dopo una stagione passata in Grecia al Panathinaikos. L’interesse del Cagliari sarebbe concreto e potrebbe intrecciarsi con altre operazioni di mercato. Il club rossoblù sta infatti valutando diversi movimenti sulle fasce e l’esperienza di Calabria rappresenterebbe una garanzia importante per affrontare il prossimo campionato.

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Calabria ha attraversato tutte le tappe della sua carriera con la maglia del Diavolo, arrivando anche a sollevare lo Scudetto da capitano. Il Cagliari, secondo Sky Sport, sarebbe pronto a fare un’offerta mettendo sul piatto il cartellino di Zappa.