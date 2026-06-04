Sergiño Dest potrebbe presto compiere un importante salto di carriera. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Bayern Monaco ha inserito il terzino statunitense nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione.

Al momento non esistono trattative avanzate né contatti concreti tra le parti. Il club bavarese sta semplicemente valutando diversi profili per la fascia e quello di Dest sarebbe uno dei nomi monitorati dalla dirigenza tedesca in attesa di definire alcune uscite all’interno della rosa.

Una notizia che interessa anche i tifosi del Milan. Dest ha infatti vestito la maglia rossonera nella stagione 2022-23, arrivando in prestito dal Barcellona. La sua esperienza a Milanello non fu particolarmente fortunata: tra problemi fisici e prestazioni altalenanti, il laterale americano non riuscì mai a conquistare un ruolo da protagonista e il club decise di non esercitare il diritto di riscatto.

Dopo il ritorno al Barcellona e le successive esperienze lontano dall’Italia, Dest ha però continuato il proprio percorso di crescita, tornando a essere un profilo apprezzato sul mercato internazionale.

L’interesse del Bayern rappresenta una conferma delle sue qualità. Per ora si tratta soltanto di una pista da seguire, ma vedere un ex rossonero finire nei radar di uno dei club più importanti d’Europa è sicuramente un segnale da non sottovalutare.