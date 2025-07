Ha indossato la maglia del Milan, la stella dell’NBA rende felici i rossoneri

Un famoso giocatore di basket ha sfoggiato una maglia della squadra rossonera: tifosi contenti della scelta.

Il Milan è reduce da una stagione negativa, resa leggermente meno amara solo dalla vittoria della Supercoppa Italiana dopo aver sconfitto le rivali storiche Juventus e Inter. Ma non basta per salvarla, ovviamente.

Ottavo posto in Serie A, eliminazione prematura in Champions League per non essere riusciti ad avere la meglio su Dinamo Zagabria e Feyenoord, finale di Coppa Italia persa contro il Bologna. Tante cose non hanno funzionato e i rossoneri non disputeranno alcuna coppa europea nella stagione 2025/2026. L’obiettivo dichiarato del nuovo allenatore Massimiliano Allegri è quello di qualificare la squadra alla prossima Champions League. Partecipare alla competizione è fondamentale per tante ragioni, lo sappiamo bene.

Milan, un giocatore NBA con la maglia del club

Essere in Champions League è certamente qualcosa che dà prestigio sportivo, però permette anche di accedere ai ricchi premi UEFA e di incassare buone cifre dalla vendita dei biglietti delle partite. Senza dimenticare gli sponsor, spesso sono previsti dei bonus da parte dei partner con i quali sono stati firmati degli accordi. Essere nella competizione aiuta anche ad attirarne di nuovi, andando ad aumentare ulteriormente il fatturato.

Un club in Champions League attira anche più tifosi e simpatizzanti. Tra coloro che simpatizzano per il Milan c’è Pascal Siakam, giocatore della NBA che gioca per gli Indiana Pacers. Il 31enne camerunese ha pubblicato foto e video che lo vedono con addosso una vecchia terza maglia nera del Milan. Il post su Instagram ha generato tante interazioni da parte dei tifosi rossoneri, che hanno apprezzato.

Siakam ha fatto riferimento a Ricardo Kakà, pubblicando anche una foto che raffigura il brasiliano proprio con quella divisa di colore nero. Nel post ha anche scritto: “Shoutout Kaká, one time“. Certamente questo contenuto ha fatto piacere all’ex calciatore e pure al Milan stesso, perché essere associato a importanti personalità di altri sport è sempre qualcosa di gradito.

Per il club rossonero il mercato americano è molto importante, dunque se un cestista della NBA pubblica qualcosa che fa riferimento al Milan non può che essere accolto positivamente. Poi è chiaro che servono risultati sul campo per accrescere e fidelizzare la fanbase.