Pioli: “Abraham l’ha presa di mano. Cambi tardivi? Li ho fatti quando pensavo fosse giusto”

Pioli amareggiato per com’è andata stasera a San Siro: giovedì prossimo all’Olimpico servirà un’altra prestazione per ribaltare tutto.

Milan sconfitto 1-0 dalla Roma nell’andata dei Quarti di Europa League. In un San Siro gremito la prestazione non è stata all’altezza delle aspettative. Tra una settimana ci sarà il ritorno nella capitale, servirà una prova di alto livello per guadagnare la qualificazione in semifinale.

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport al termine del match: “Abbiamo qualche difficoltà nel primo tempo, dovevamo essere più coraggiosi. Hanno creato un paio di situazioni, abbiamo preso gol su un calcio d’angolo in cui sono stati più scaltri. Poi la partita l’abbiamo fatta, anche se non con la qualità e la lucidità degli ultimi tempi. Il pareggio ci stava, la squadra può fare di più e meglio. Possiamo sistemare le cose“.

Daniele De Rossi ha messo El Shaarawy a destra, una sorpresa. Il mister rossonero lo ammette: “El Shaarawy a destra non me lo aspettavo, ma non è cambiato niente per la nostra partita. Forse abbiamo trovato meno spazi a sinistra, però ne abbiamo avuti più a destra. Abbiamo avuto le situazioni per pareggiare e non ci siamo riusciti. Il secondo tempo mi è piaciuto, ci è mancato il guizzo per sbloccare la partita o rimediare dopo lo svantaggio“.

Pioli è convinto che la sua squadra abbia il potenziale per sconfiggere la Roma all’Olimpico: “Non mi preoccupa, mi aspetto tanto orgoglio e tanta volontà al ritorno. Non sarà facile ribaltare il risultato, ho detto ai ragazzi che se c’è una squadra che ci può riuscire quella è la nostra. Fare meglio non è un’impresa, servono più attenzione e più lucidità. Abbiamo le qualità per fare un’ottima partita giovedì prossimo, stasera non l’abbiamo fatta“.

All’allenatore del Milan viene chiesto anche di alcune situazioni arbitrali: “Non mi piace mai parlare di episodi arbitrali, ma mi è sembrato che ci fosse fuorigioco sull’azione che porta al corner del primo gol. Poi Abraham ha colpito la palla di mano, anche se voleva andare di testa…“.

Infine, Pioli è stato interpellato sui cambi tardivi, visto che il trio Pulisic-Loftus-Leao non ha brillato: “Sono tre giocatori che stanno giocando ad alto livello di tempo e sono in fiducia, anche in una serata che non è la migliore ti puoi aspettare una loro giocata. Ho fatto i cambi quando pensavo fosse giusto“.