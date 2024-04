Milan, passo indietro per Lopetegui: “Tifosi decisivi”

Novità cruciali sulla questione del nuovo allenatore del Milan. Pare che il club abbia fatto un passo indietro su Julien Lopetegui. La rivelazione del giornalista.

Altro risultato deludente per il Milan di Stefano Pioli, che allo Stadium ha pareggiato 0-0 contro la Juventus. A far scalpore non è tanto il risultato, quanto la prestazione messa in campo dai rossoneri. Neanche un tiro in porta per il Diavolo, che sembra abbia perso ogni motivazione. Le polemiche e le critiche continua ad avvolgere la squadra e soprattutto il suo allenatore. Pioli è sempre più nell’occhio del ciclone, rifiutato e odiato dalla stragrande maggioranza dei tifosi.

Il derby perso contro l’Inter, l’uscita dall‘Europa League, sembra abbiano messo il punto definitivo all’esperienza del tecnico emiliano sulla panchina rossonera. Così tanto che la dirigenza rossonera si è messa a lavoro nel concreto per trovare il profilo più adatto che possa sostituirlo a giugno. I nomi fatti sono stati tantissimi: da Conte a Thiago Motta, per arrivare a Julien Lopetegui, Domenico Tedesco, Francesco Farioli e diversi altri.

Ma nelle ultime ore si è diffusa a macchia d’olio la notizia che il Milan ha scelto il nuovo allenatore, e che l’accordo è praticamente ad un passo. Il nome in questione è quello di Julien Lopetegui, lo spagnolo che preferirebbe assolutamente il Diavolo al West Ham, altro club che lo ha cercato nelle ultime settimane. A dare notizia della vicinanza tra il Milan e Lopetegui sono state fonti molto accreditate, ma nelle ultime ore sembra ci sia stato uno stravolgimento di fronte.

Milan, no a Lopetegui: decidono i tifosi

Nella giornata di sabato, prima della gara tra Juventus e Milan, un comunicato della Curva Sud ha tuonato fortissimo negli ambienti rossoneri. La tifoseria organizzata si è espressa con toni forti nei confronti della società, e dunque di Cardinale, Furlani, Ibrahimovic e Moncada. La Curva Sud ha fatto intendere di non essere d’accordo con la presunta scelta di Julien Lopetegui come prossimo allenatore del Milan. Carlo Pellegatti, in questa direzione, ha lanciato un’indiscrezione che ha del clamoroso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Banditi Curva Sud Milano 🔴⚫️ (@banditi.curvasudmilano)



Secondo il giornalista, ci sarebbe stato un passo indietro netto della dirigenza sull’allenatore spagnolo. Ripensamenti generati probabilmente anche dal comunicato della Curva, ha sottolineato Carlo Pellegatti. Dunque, a sua detta, non è certo che Lopetegui sarà il prossimo tecnico a sedere sulla panchina rossonera. Non è un mistero che i tifosi stiano invocando un nome in particolare, quello di Antonio Conte. La questione è sempre più intricata al momento, e non c’è alcuna certezza.