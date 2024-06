Milan, no a Zirkzee e Sesko: contatti con un altro bomber

E’ caccia all’attaccante in casa Milan. Il club rossonero è chiamato ad acquistare un centravanti che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud: la situazione

E’ l’acquisto dell’attaccante la priorità in casa Milan. I rossoneri sono pronti a piazzare il colpo per rafforzare un reparto che ha perso Olivier Giroud. Serve, dunque, al più presto un bomber, che garantisca gol per il presente e per il futuro.

Il nome cerchiato in rosso da mesi è quello di Joshua Zirkzee. L’olandese, che ha contribuito a portare in Champions League il Bologna, mette d’accordo tutti in via Aldo Rossi, ma gli ostacoli non mancano. Il prezzo della clausola, di 40 milioni di euro, è relativamente abbordabile. Il vero problema è legato alle commissioni, che non sono certo basse. In questi giorni si è parlato addirittura di richieste di 15-20 milioni di euro.

Per portare Joshua Zirkzee in rossonero servirebbe dunque un investimento da almeno 55-60 milioni senza contare lo stipendio. Somma abbastanza simile servirebbe per mettere le mani su Benjamin Sesko, che ha una clausola da 65 milioni. Il Lipsia di certo non farà sconti per il suo giocatore. Per entrambi, inoltre, la concorrenza è davvero agguerrita: sui due si registra, infatti, il forte interesse dell’Arsenal, che sta cercando un centravanti. Per l’olandese, inoltre, bisogna fare attenzione alla Juve, soprattutto se dovesse cedere Federico Chiesa.

Nuovo obiettivo per l’attacco: contatti in corso

Il Milan, dunque, è chiamato a guardare anche alle alternative. Oltre a Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko, piacciono anche Jonathan David del Lille e Guirassy dello Stoccarda, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport starebbero salendo le quotazioni di Santiago Gimenez del Feyenoord.

L’attaccante classe 2001, autore di 26 gol stagionali, è pronto a lasciare il Feyenoord. Il suo entourage è stato a Milano e ha avuto diversi colloqui con i dirigenti del Milan. La sua valutazione, però, non è certo inferiore ai 50 milioni di euro. Anche per il calciatore, con il doppio passaporto, argentino e messicano, la concorrenza non è certo poca. Gimenez piace tanto in Inghilterra e questo potrebbe portare a veder lievitare il suo prezzo. Appare chiaro che il Milan sarà chiamato a spendere tanto per mettere le mani su un attaccante di valore. La sensazione è però che più passa il tempo più aumentano i costi, oltre che la concorrenza. Il Diavolo deve dunque fare in fretta.